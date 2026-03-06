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ΥΠΕΞ: Επαναπατρισμός 315 Ελλήνων από τα ΗΑΕ - Άλλα 10 άτομα γύρισαν από Ιερουσαλήμ
Ειδήσεις
09:21 - 06 Μαρ 2026

ΥΠΕΞ: Επαναπατρισμός 315 Ελλήνων από τα ΗΑΕ - Άλλα 10 άτομα γύρισαν από Ιερουσαλήμ

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 5 Μαρτίου οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΞ, συνολικά 315 Έλληνες πολίτες επέστρεψαν χθες στην Ελλάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ακόμη 10 άτομα που βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ επαναπατρίστηκαν μέσω Αιγύπτου. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ασφάλεια και σε πλήρη συντονισμό των αρμόδιων αρχών.

Συγκεκριμένα:

  • 91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.
  • 101 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.
  • 10 Έλληνες πολίτες έφθασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, συνοδεία του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα.

Επιπλέον, 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. «Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/

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