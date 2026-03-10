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Tinos Beach: Το εμβληματικό ξενοδοχείο επιστρέφει ξανά το 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:05 - 10 Μαρ 2026

Tinos Beach: Το εμβληματικό ξενοδοχείο επιστρέφει ξανά το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Το Tinos Beach, το ιστορικό ξενοδοχειακό συγκρότημα της Τήνου, εισέρχεται σε μια νέα εποχή, μετά από ριζική ανακαίνιση.

H επαναλειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος από τον Όμιλο Attica μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Attica Blue Hospitality, προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός τοπόσημου, πλήρως επαναπροσδιορισμένου, με σύγχρονους όρους ποιότητας, διακριτικής πολυτέλειας και βιωσιμότητας και με σχεδιαστικές αναφορές στην ταυτότητα του νησιού.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία Κιόνια, σε απόσταση μόλις 2,5 χλμ. από τον κεντρικό λιμένα της Τήνου, όπου αναπτύσσεται σε άμεση επαφή με το φυσικό τοπίο του νησιού, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα σε ολόκληρο τον κόλπο. Με την ολοκλήρωση του έργου, το Tinos Beach θα διαθέτει 112 ευρύχωρα δωμάτια, 37 σουίτες υψηλής αισθητικής και μία ανεξάρτητη πολυτελή κατοικία, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Οι υποδομές του θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνεδριακό κέντρο, κέντρο ευεξίας και spa, γυμναστήριο, εξωτερική πισίνα, δύο bar και δύο εστιατόρια.

Την σχεδιαστική επιμέλεια, αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη της αναδημιουργίας του ξενοδοχείου, ανέλαβε το διακεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects. Θεμελιώδη άξονα του επανασχεδιασμού, αποτέλεσε η ενσωμάτωση της τοπικότητας. Υλικά όπως μάρμαρο, πέτρα και ξύλο, όλα με άμεση αναγωγή στην ιστορία της Τήνου, συνθέτουν ένα περιβάλλον που παραμένει αυθεντικό και διαχρονικό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Attica, κ. Πάνος Δικαίος , δήλωσε σχετικά: «Στο δυναμικό του Ομίλου, προστίθεται ένα ξενοδοχείο με ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς συνδέεται ουσιαστικά με την ιστορία και την ταυτότητα του νησιού της Τήνου. Έμπνευση και φιλοδοξία μας είναι, το Tinos Beach να λειτουργήσει ως τοπόσημο: «ο τόπος που οι επισκέπτες του θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά». Στόχος μας, δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός σύγχρονου ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, αλλά ενός χώρου φιλοξενίας που σέβεται τα διαχρονικά χαρακτηριστικά του τόπου, ενισχύει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και παράγει αξία για το νησί».

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