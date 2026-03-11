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Λιμεναρχείο Πειραιά: Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
Ειδήσεις
17:01 - 11 Μαρ 2026

Λιμεναρχείο Πειραιά: Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

Reporter.gr Newsroom
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Το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισε και κατέσχεσε μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk συνολικού μικτού βάρους περίπου 219 κιλών, με εκτιμώμενη αξία άνω των 750.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 9ης Μαρτίου 2026, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες αφορούσαν εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από την Ισπανία.

Κατά τον έλεγχο σε εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας στη Δυτική Αττική, τα στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας εντόπισαν δύο ξύλινα κιβώτια με ειδικές κρύπτες που περιείχαν 108 πλαστικές συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 122,874 κιλών. Την επόμενη ημέρα, στο ίδιο σημείο βρέθηκαν άλλα δύο κιβώτια με 85 συσκευασίες και συνολικό μικτό βάρος 96,313 κιλών.

Υπό την επίβλεψη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες επιχειρήσεις στην Αττική για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παραληπτών. Στο πλαίσιο κοινής δράσης του Γραφείου Ασφαλείας Πειραιά, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) Πειραιά και της ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ., πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη παράδοση των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δύο από τους τρεις συλληφθέντες: ένας 42χρονος Έλληνας και ένας 46χρονος Αλβανός, οι οποίοι εισήλθαν με Ι.Χ. τύπου VAN σε υπόγεια αποθήκη στην Αθήνα και είχαν παραλάβει τα κιβώτια με τα ναρκωτικά. Στο χώρο κατασχέθηκαν επίσης ένα κενό κιβώτιο και πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για σφράγιση, αποσφράγιση και μόνωση κιβωτίων. Από την κατοχή του 42χρονου κατασχέθηκαν επίσης μία πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής, συνελήφθη επίσης ένας 58χρονος Έλληνας, ιδιοκτήτης της αποθήκης, στον οποίο κατάσχονται τρεις ζυγαριές ακριβείας, δύο φορητοί υπολογιστές, ένας καταμετρητής χαρτονομισμάτων, δώδεκα κινητά τηλέφωνα, εννέα κάρτες SIM και μεγάλος αριθμός ταξιδιωτικών σάκων.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ. Επιπλέον, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ. όχημα, έξι κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.600 ευρώ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

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