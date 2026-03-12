ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Sea the Curve: Το Πείραμα της Γεώσφαιρας» στο Ευγενίδειο
Ειδήσεις
11:44 - 12 Μαρ 2026

«Sea the Curve: Το Πείραμα της Γεώσφαιρας» στο Ευγενίδειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, διοργανώνεται το διεθνές εκπαιδευτικό πείραμα «Sea the Curve: Το Πείραμα της Γεώσφαιρας», μια σύγχρονη πειραματική επαλήθευση της σφαιρικότητας της Γης, εμπνευσμένη από τη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη.

Το πείραμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, με τη συμμετοχή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πλοίων του ελληνικού εμπορικού ναυτικού, καθώς και σχολείων της ελληνικής ομογένειας. Η δράση φιλοδοξεί να ενώσει τη σχολική κοινότητα, την επιστημονική μεθοδολογία και τη ναυτιλία σε ένα κοινό πείραμα με παγκόσμια διάσταση.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, μαθητές, εκπαιδευτικοί και ναυτικοί θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες μετρήσεις του μήκους της σκιάς μιας κατακόρυφης ράβδου συγκεκριμένου ύψους σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε κέντρο ελέγχου που θα λειτουργήσει στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν από τους επιστήμονες του ΕΑΑ, επιτρέποντας την εμπειρική τεκμηρίωση της σφαιρικότητας της Γης ακολουθώντας τη λογική του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με την πειραματική επιστημονική μεθοδολογία, να ενισχύσει την κριτική σκέψη και την κατανόηση των φυσικών φαινομένων, αλλά και να καλλιεργήσει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, ερευνητικών φορέων, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς και της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Το πείραμα θα μεταδοθεί ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ θα παραχθεί και εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό που θα αξιοποιηθεί σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, προβάλλοντας τη δύναμη της επιστημονικής συνεργασίας και της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
Πολιτική

Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας

ΜΑΚΒΕΛ: Στο Top 100 της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΜΑΚΒΕΛ: Στο Top 100 της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο

Θεοδωρικάκος: Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη

Πιέσεις στις ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για τις τιμές της ενέργειας
Χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για τις τιμές της ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στα θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στα θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας

Ίδρυμα Ευγενίδου &amp; CERN: Η ισχύς εν τη ενώσει με επίκεντρο την κοινωνία
Ειδήσεις

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Η ισχύς εν τη ενώσει με επίκεντρο την κοινωνία

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει
Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

«Ελ Νίνιο»: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το θερμότερο έτος στην ιστορία
Περιβάλλον

«Ελ Νίνιο»: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το θερμότερο έτος στην ιστορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/06/2026 - 13:57

Χρηστίδης: Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα για τη χώρα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/06/2026 - 13:54

Bloomberg: Έκρηξη εκδόσεων ομολόγων στον αεροπορικό κλάδο – Το «ντεμπούτο» του ΔΑΑ

Ακίνητα
17/06/2026 - 13:47

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 13:41

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος

Οικονομία
17/06/2026 - 13:40

ΤτΕ: Από πλεόνασμα σε έλλειμμα - 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο

Ναυτιλία
17/06/2026 - 13:35

Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal

Οικονομία
17/06/2026 - 13:23

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Εργασιακά
17/06/2026 - 13:23

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:21

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
17/06/2026 - 13:18

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
17/06/2026 - 13:17

Μαρκόπουλος: Ενισχύσεις €560 εκατ. για συνταξιούχους – «Fake news» η αποτυχία του εξωδικαστικού

Οικονομία
17/06/2026 - 13:07

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/06/2026 - 13:07

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

Πολιτική
17/06/2026 - 12:56

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:51

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Οικονομία
17/06/2026 - 12:43

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

Οικονομία
17/06/2026 - 12:33

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:25

Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις

Πολιτική
17/06/2026 - 12:23

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 12:23

Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 12:19

ΕΛΤΟΝ: «Πράσινο φως» για διανομή μερίσματος €0,065 ανά μετοχή

Ναυτιλία
17/06/2026 - 12:16

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 12:13

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/06/2026 - 12:04

Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Λανθασμένη η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ορυκτά καύσιμα

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 12:01

IEA: Έρχεται πετρελαϊκή πλημμυρίδα το 2027 – Κίνδυνος υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Πολιτική
17/06/2026 - 11:59

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:51

Νότια Αφρική: «Ένεση» $1 δισ. από την Τράπεζα των BRICS για ύδρευση, αποχέτευση και υποδομές

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:45

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πώς δρούσε

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:41

Σεούλ προς Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συμφιλίωση με τον Κιμ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ