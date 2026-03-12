«Sea the Curve: Το Πείραμα της Γεώσφαιρας» στο Ευγενίδειο

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, διοργανώνεται το διεθνές εκπαιδευτικό πείραμα «Sea the Curve: Το Πείραμα της Γεώσφαιρας», μια σύγχρονη πειραματική επαλήθευση της σφαιρικότητας της Γης, εμπνευσμένη από τη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη.

Το πείραμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, με τη συμμετοχή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πλοίων του ελληνικού εμπορικού ναυτικού, καθώς και σχολείων της ελληνικής ομογένειας. Η δράση φιλοδοξεί να ενώσει τη σχολική κοινότητα, την επιστημονική μεθοδολογία και τη ναυτιλία σε ένα κοινό πείραμα με παγκόσμια διάσταση.



Κατά τη διάρκεια του πειράματος, μαθητές, εκπαιδευτικοί και ναυτικοί θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες μετρήσεις του μήκους της σκιάς μιας κατακόρυφης ράβδου συγκεκριμένου ύψους σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε κέντρο ελέγχου που θα λειτουργήσει στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν από τους επιστήμονες του ΕΑΑ, επιτρέποντας την εμπειρική τεκμηρίωση της σφαιρικότητας της Γης ακολουθώντας τη λογική του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη.



Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με την πειραματική επιστημονική μεθοδολογία, να ενισχύσει την κριτική σκέψη και την κατανόηση των φυσικών φαινομένων, αλλά και να καλλιεργήσει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, ερευνητικών φορέων, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς και της ελληνόκτητης ναυτιλίας.



Το πείραμα θα μεταδοθεί ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ θα παραχθεί και εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό που θα αξιοποιηθεί σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, προβάλλοντας τη δύναμη της επιστημονικής συνεργασίας και της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.