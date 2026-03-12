ΜΑΚΒΕΛ: Στο Top 100 της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο

Στην ετήσια λίστα των Top 100 καλύτερων προϊόντων στον κόσμο, σύμφωνα με την παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια γεύσεων Taste Atlas μπήκε το brand ΜΑΚΒΕΛ, και μάλιστα με δύο κωδικούς (Σπαγγέτι & Πένες).

«Η MΑΚΒΕΛ -τονίζεται σχετικά στην εν λόγω λίστα που έχει αναρτηθεί στο site της Taste Atlas – είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς ζυμαρικών στην Ελλάδα, ένα όνομα που είναι συνώνυμο με την ποιότητα, την αξιοπιστία και μια βαθιά ριζωμένη αφοσίωση στην μεσογειακή γαστρονομική κληρονομιά εδώ και δεκαετίες. Η Makvel ανέκαθεν τηρούσε τις αξίες της τοπικής παραγωγής, επιλέγοντας μόνο το καλύτερο σκληρό σιτάρι από τα ελληνικά χωράφια για να παράγει ζυμαρικά με πλούσια γεύση και ιδανική υφή. Εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές ξήρανσης και διαμόρφωσης, η εταιρεία δεν χάνει ποτέ τη ζεστασιά μιας πρακτικής προσέγγισης και προσοχής σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Είτε πρόκειται για κλασικές ποικιλίες όπως σπαγγέτι, πέννες ή μακαρόνια, είτε για ειδικές σειρές όπως ζυμαρικά ολικής αλέσεως και παιδικά, τα προϊόντα της Makvel αποπνέουν ρουστίκ αυθεντικότητα και μια τέλεια ισορροπία. Πέρα από την Ελλάδα, η Makvel συνεχίζει να κερδίζει τις διεθνείς αγορές, διαδίδοντας με υπερηφάνεια το πνεύμα της μεσογειακής κουζίνας σε όλο τον κόσμο».