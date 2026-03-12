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Πιέσεις στις ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για τις τιμές της ενέργειας
Χρηματιστήρια
10:45 - 12 Μαρ 2026

Πιέσεις στις ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για τις τιμές της ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται χαμηλότερα την Πέμπτη (12/3), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τον πόλεμο στο Ιράν και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx κινείται αυτή τη στιγμή πτωτικά κατά 0,51% στις 599.45 μονάδες, με τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να ακολουθούν αντίστοιχη πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,21% στις 23,537.95 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE χάνει 0,60% στις 10,291.51 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός CAC σημείωνει πτώση 0,67% στις 7,987.60 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX εμφανίζεται αποδυναμωμένος κατά 0,84% στις 17,206.17 μονάδες, ενώ υποχώρηση καταγράφει και ο ιταλικός MIB κατά 0,29% στις 44,642.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο επίκεντρο, αφού η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) συμφώνησε την Τετάρτη (11/3) να απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διαταραχή στην προσφορά που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Αναλυτικότερα, η IEA δεν καθόρισε χρονοδιάγραμμα για το πότε τα αποθέματα θα φτάσουν στην αγορά. Ανέφερε ότι τα αποθέματα θα απελευθερωθούν σε χρονικό διάστημα που θα είναι κατάλληλο για τις συνθήκες κάθε μιας από τις 32 χώρες-μέλη της.

Παρά την κίνηση της IEA, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 8% κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το αργό Brent να φτάνει ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο η απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων θα μπορέσει να αντισταθμίσει το παγκόσμιο σοκ στην προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος.

Σε άλλα νέα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη νέες εμπορικές έρευνες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερων από δώδεκα άλλων οικονομιών.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ. Ο συγκεκριμένος νόμος επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν δασμούς σε εισαγόμενα αγαθά από χώρες που διαπιστώνεται ότι έχουν εμπλακεί σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αποτελέσματα εταιρικών κερδών αναμένονται από τις BMW, Generali, RWE, Hannover Re, Swiss Life και Informa. Επίσης, αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα και η τελευταία έκθεση της IEA για την αγορά πετρελαίου.

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