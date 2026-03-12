Χρηστίδης: Η Ελλάδα στις τρεις ακριβότερες χώρες στην τελική τιμή της βενζίνης - Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα τώρα

Την ανάγκη ενός συνολικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών σε καύσιμα και βασικά αγαθά, ανέδειξε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στην τηλεοπτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη χώρα στο φόρο καυσίμων, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τον ΦΠΑ, διαμορφώνεται τελικά μια τιμή, η οποία μας κατατάσσει στις τρεις ακριβότερες χώρες πανευρωπαϊκά σε επίπεδο καυσίμων, ανεξαρτήτως του πολέμου. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο εμφανίστηκε εχθές. Και όλα αυτά την ώρα που είμαστε προτελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη, που εργαζόμαστε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τα Σαββατοκύριακα, που το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ λέει ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα», τόνισε.

Υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα αλλά και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

«Όταν τα λέγαμε αυτά, η κυβέρνηση μας έλεγε ότι δεν περνάνε στον κόσμο. Ξαφνικά έρχεται το Σεπτέμβρη και τα ανακοινώνει για τα νησιά λες και εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα απ’ ότι στην ηπειρωτική χώρα. Όταν προτείναμε πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος, ξέρετε τι ακούγαμε από τη ΝΔ; Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτά γίνονται μόνο στη Βενεζουέλα, ότι ο κομμουνισμός τελείωσε το ‘89, ότι η ελεύθερη αγορά δουλεύει με διαφορετικό τρόπο, ότι αυτά δεν τα βλέπουμε πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξαφνικά έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση εφαρμόζει πλαφόν. Εμείς λέμε “καλώς τον κι ας άργησε”. Γιατί άργησε και όσο αργεί ο κόσμος πληρώνει πάρα πολλά λεφτά», σχολίασε.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι πολιτική επιλογή η μη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

«Να σας θυμίσω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλούσε για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ύψος της μείωσης που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν λέω για την Ιρλανδία που είναι στο 0%, αλλά για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ΦΠΑ 4%, 5%, 6%. Εδώ είμαστε στο 13%. Άρα η μείωση αυτή θα πήγαινε στους πολίτες κατευθείαν. Η κυβέρνηση, όμως, δεν το κάνει αυτό γιατί δεν θέλει να το κάνει. Γιατί θέλει να παίρνει έσοδα από τα χρήματα των ανθρώπων που πηγαίνουν στη λαϊκή αγορά και το σούπερ μάρκετ για να μοιράζει επιδόματα, market pass, fuel pass, και καλάθια του νοικοκυριού», συμπλήρωσε.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε και η εργαλειοποίηση που - όπως είπε - επιχειρεί η κυβέρνηση σχετικά με τη βοήθεια προς την Κύπρο.

«Η ΝΔ δημιουργεί συνθήκες ώστε να φαίνεται ότι τα F16 τα έχει πληρώσει από την τσέπη της. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να στηρίξουμε την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έπρεπε να το κάνουμε και ακόμα πιο γρήγορα. Δεν γνωρίζω ούτε έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν θέλει να στηρίξουμε την Κύπρο. Σας θυμίζω, δε, ότι όταν η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, το 1993, πρότεινε το ενιαίο αμυντικό δόγμα, η ΝΔ ήταν απέναντι», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα που «χρήζει ανάλυσης και πρέπει να το δούμε», σχετικά με την παρουσία τουρκικών F16 στα Κατεχόμενα.

«Υπάρχει ο Διεθνής Κανονισμός για την κυκλοφορία των όπλων, ο οποίος προβλέπει ότι σε κράτη που δεν είναι αναγνωρισμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να υπάρχουν συνέπειες εάν κυκλοφορούν όπλα. Από την ώρα που έχουν προσγειωθεί εκεί, τα τουρκικά F-16, υπάρχει η δυνατότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν πίσω όλο το πρόγραμμα τροφοδοσίας της Τουρκίας με επιπλέον όπλα. Άρα θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι κάτι το οποίο έχει αναδείξει ο καθηγητής, ο κ. Λίτσας με μια ανάρτηση και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας», κατέληξε.