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Έκθεση ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις στο Δημόσιο μέσα σε έναν χρόνο
Ειδήσεις
21:59 - 12 Μαρ 2026

Έκθεση ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις στο Δημόσιο μέσα σε έναν χρόνο

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές απειλές για την εθνική ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια της χώρας καταγράφει η έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Στις περίπου 30 σελίδες της έκθεσης αναλύεται το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς, οι πολεμικές συγκρούσεις σε εξέλιξη και ο πιθανός αντίκτυπός τους στην Ελλάδα, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τη δραστηριότητα στο σκοτεινό διαδίκτυο και τις νέες διαδρομές διακίνησης μεταναστών.

Για πρώτη φορά, στο εξώφυλλο της έκθεσης επιλέχθηκε εικόνα από το υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο της ΕΥΠ, μια επιλογή που ερμηνεύεται ως μήνυμα για τις τεχνολογικές δυνατότητες και τον εξοπλισμό που διαθέτει η υπηρεσία.

Γεωπολιτικές εντάσεις και κατασκοπευτική δραστηριότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τη χώρα οι συγκρούσεις σε Ουκρανία και Γάζα. Σύμφωνα με την έκθεση, η ΕΥΠ ενίσχυσε την παρακολούθηση σχετικών εξελίξεων και κατέγραψε συγκεκριμένα αποτελέσματα στην αποτροπή κατασκοπευτικών ενεργειών, κυρίως σε στρατηγικής σημασίας ελληνικά λιμάνια, καθώς και σε προσπάθειες χειραγώγησης πληροφοριών.

Κυβερνοεπιθέσεις και λύτρα

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τις κυβερνοεπιθέσεις. Μέσα σε έναν χρόνο η ΕΥΠ διαχειρίστηκε 19 σοβαρά περιστατικά παραβίασης πληροφοριακών υποδομών του Δημοσίου. Παράλληλα καταγράφηκαν έξι επιθέσεις τύπου ransomware, στις οποίες χάκερ διείσδυσαν σε συστήματα και ζήτησαν λύτρα, ενώ σε άλλα έξι περιστατικά σημειώθηκε υποκλοπή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και προσωπικών δεδομένων από δημόσιους φορείς.

Η υπηρεσία επισημαίνει ότι έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί συγκεκριμένες ομάδες χάκερ που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα και υποστηρίζονται από ξένα κράτη, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών για να πλήξουν την κυβερνοασφάλεια της χώρας. Το 2025 μάλιστα καταγράφηκαν επιθέσεις που στόχευαν την αλυσίδα εφοδιασμού.

Ριζοσπαστικοποίηση μέσω διαδικτύου

Στο κεφάλαιο «Τρομοκρατία στην ψηφιακή εποχή» αναδεικνύεται μια νέα τάση: η αξιοποίηση διαδικτυακών παιχνιδιών και εικονικών κοινοτήτων για τη στρατολόγηση νέων μελών σε ακραίες οργανώσεις.

Όπως επισημαίνεται, η αλληλεπίδραση μεταξύ κατασκοπείας, τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος δημιουργεί ένα ολοένα πιο σύνθετο περιβάλλον απειλών. Σε πολλές περιπτώσεις, εγκληματικά δίκτυα λειτουργούν ως «εργολάβοι» για κρατικούς ή μη κρατικούς παράγοντες, παρέχοντας υπηρεσίες όπως συλλογή πληροφοριών, εντοπισμό στόχων, προμήθεια εξοπλισμού και χρηματοδότηση παράνομων ενεργειών.

Μεταναστευτικές ροές και νέες διαδρομές

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στη διακίνηση μεταναστών, την οποία χαρακτηρίζει ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ασφάλεια της χώρας.

Το 2025 καταγράφηκε σημαντική μείωση αφίξεων από την Τουρκία. Αντίθετα, οι αφίξεις από τη Λιβύη αυξήθηκαν κατά 304%, εξέλιξη που καταδεικνύει ότι η διαδρομή Λιβύη–Κρήτη έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικό πέρασμα για παράτυπους μετανάστες από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Οι κίνδυνοι του σκοτεινού διαδικτύου

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web), όπου λειτουργούν πλατφόρμες που προσφέρουν προς μίσθωση υπηρεσίες κυβερνοεπιθέσεων, εργαλεία κακόβουλου λογισμικού και πρόσβαση σε κλεμμένα δεδομένα.

Όπως τονίζεται, οι υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται πλέον μόνο σε εξειδικευμένους χρήστες, αλλά είναι πλέον διαθέσιμες ακόμη και σε άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πιθανών απειλών.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 21:41
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