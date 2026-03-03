ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ήταν η πιο συχνή κυβερνοαπειλή για τις επιχειρήσεις το 2025
Τεχνολογία
13:55 - 03 Μαρ 2026

Οι επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ήταν η πιο συχνή κυβερνοαπειλή για τις επιχειρήσεις το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με τη νέα διεθνή έρευνα της Kaspersky, οι επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αναδείχτηκαν στην πιο διαδεδομένη ψηφιακή απειλή που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις τον τελευταίο χρόνο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σχεδόν μία στις τρεις εταιρείες χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τουλάχιστον μια απειλή στην εφοδιαστική αλυσίδα τον προηγούμενο χρόνο, με την έκθεση στον αντίστοιχο κίνδυνο να υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο στο Μεξικό (43%), την Κίνα (40%) και την Ισπανία (40%).

Όπως ανέδειξαν πρόσφατα τα δεδομένα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των μεγάλων επιχειρήσεων θεωρούν τις ευπάθειες των εξωτερικών συνεργατών και της εφοδιαστικής αλυσίδας ως τους σημαντικότερους παράγοντες που υπονομεύουν την προστασία τους από κυβερνοαπειλές στο σημερινό διασυνδεδεμένο ψηφιακό περιβάλλον. Για να αξιολογηθεί η ευπάθεια των οργανισμών σε αυτήν την απειλή, το εσωτερικό ερευνητικό κέντρο της Kaspersky ανέθεσε παγκόσμια έρευνα που εξετάζει πώς εξελίσσονται αυτοί οι κίνδυνοι και σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις παγκοσμίως εκτίθενται σε αυτούς.

Σύμφωνα με την έρευνα που ανέθεσε η Kaspersky, το 31% των επιχειρήσεων επηρεάστηκε από επίθεση στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ποσοστό μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλο τύπο κυβερνοαπειλής. Ο κίνδυνος για τις εφοδιαστικές αλυσίδες αφορά κυρίως τους οργανισμούς που διαθέτουν πιο εκτεταμένο βαθμό διασύνδεσης, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να αναφέρουν το υψηλότερο ποσοστό επιθέσεων — 36% — σε σύγκριση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

image003 05cb0

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ίδια κατηγορία μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρει τον υψηλότερο μέσο αριθμό προμηθευτών λογισμικού και hardware, διαχειριζόμενη κατά μέσο όρο περίπου 100 προμηθευτές, κάτι που δημιουργεί προφανώς ένα τεράστιο πεδίο δυνητικών επιθέσεων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις παραδέχονται ότι παρέχουν πρόσβαση στα συστήματά τους σε δεκάδες εξωτερικούς συνεργάτες. Ενώ οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν κατά μέσο όρο περίπου 50 συνεργάτες, στις μεγάλες ο αριθμός αυτός αυξάνεται σε πάνω από 130, δημιουργώντας τις συνθήκες για έναν ακόμη κυβερνοκίνδυνο που προκύπτει από τις διασυνδεδεμένες ψηφιακές σχέσεις — τις επιθέσεις μέσω αξιόπιστων σχέσεων, κατά τις οποίες οι επιτιθέμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ οργανισμών.

Τον περασμένο χρόνο, οι επιθέσεις που προκύπτουν μέσω αξιόπιστων σχέσεων κατατάχθηκαν στις 5 πιο κοινές απειλές, επηρεάζοντας το ένα τέταρτο (25%) των εταιρειών παγκοσμίως. Οι οργανισμοί που υπέστησαν συχνότερα επιθέσεις που εκμεταλλεύονται υπάρχουσες διασυνδέσεις ήταν στην Τουρκία (35%), τη Σιγκαπούρη (33%) και το Μεξικό (31%).

Οι επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι επιθέσεις μέσω αξιόπιστων σχέσεων συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο κοινών απειλών, ωστόσο η έρευνα έδειξε ότι πολλά ανώτερα στελέχη τείνουν να τις υποτιμούν. Όταν τους ζητήθηκε να ταξινομήσουν τις απειλές με βάση το πόσο επικίνδυνες φαίνονταν, οι οργανισμοί επικεντρώθηκαν σε σύνθετες επιθέσεις όπως οι Advanced Persistent Threats (APTs), το ransomware ή οι απειλές από εσωτερικούς χρήστες, αντί σε αυτές που αντιμετωπίζουν πιο συχνά στην καθημερινότητά τους. Μόνο το 9% των επιχειρήσεων παγκοσμίως κατέταξε τις επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ως τη βασική ανησυχία τους, δηλαδή ένα εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό δίνει προσοχή σε αυτές, αναλογικά με τη συχνότητα με την οποία αυτές οι απειλές διαταράσσουν τις λειτουργίες τους. Παρομοίως, μόνο το 8% ανέφερε τις επιθέσεις μέσω αξιόπιστων σχέσεων ως κορυφαία απειλή.

Επιπλέον, οι περισσότεροι ειδικοί κατανοούν ότι μια παραβίαση στην εφοδιαστική αλυσίδα ή σε μια αξιόπιστη σχέση μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνώρισαν ότι αυτές οι δυσλειτουργίες αποτελούν βασική συνέπεια τέτοιων επιθέσεων. Ωστόσο, λίγοι κατατάσσουν αυτές τις απειλές ως κορυφαίες προτεραιότητες για την ψηφιακή τους ασφάλεια. Αυτό το χάσμα δείχνει ότι ο κίνδυνος αναγνωρίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά δεν αντιμετωπίζεται έμπρακτα.

Ταυτόχρονα, οι επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα κατατάσσονται μεταξύ των 3 πιο επικίνδυνων κυβερνοαπειλών πολύ συχνότερα από ό,τι συμβαίνει στον παγκόσμιο μέσο όρο από εταιρείες στη Σιγκαπούρη (38%), τη Βραζιλία (36%), την Κολομβία (36%) και το Μεξικό (35%).

«Λειτουργούμε σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα όπου κάθε σύνδεση, κάθε προμηθευτής, κάθε ενσωμάτωση γίνεται μέρος του προφίλ ασφαλείας μας», σχολιάζει ο Sergey Soldatov, Επικεφαλής του Κέντρου Λειτουργιών Ασφαλείας (Security Operations Center) της Kaspersky. «Καθώς οι οργανισμοί επεκτείνουν τις διασυνδέσεις τους, η έκθεσή τους σε επιθέσεις αυξάνεται αντίστοιχα. Σε αυτό το περιβάλλον, η προστασία της σύγχρονης επιχείρησης απαιτεί πλέον μια προσέγγιση σε επίπεδο οικοσυστήματος, που ενισχύει όχι μόνο μεμονωμένα συστήματα, αλλά ολόκληρο το δίκτυο σχέσεων που διατηρεί τη λειτουργία της επιχείρησης».

Οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της επιχείρησής τους μόνο με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε όλη την οργανωτική τους δομή και υιοθετώντας μια στρατηγική προσέγγιση στις συνεργασίες με προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Πατακιούτη (Παπαστράτος): Το μέλλον της εργασίας βασίζεται σε εμπιστοσύνη, διάλογο και προσαρμοστικότητα
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μαρία Πατακιούτη (Παπαστράτος): Το μέλλον της εργασίας βασίζεται σε εμπιστοσύνη, διάλογο και προσαρμοστικότητα

Καραμέρος για κόμμα Τσίπρα: Έπρεπε να έχει γίνει… χθες
Πολιτική

Καραμέρος για κόμμα Τσίπρα: Έπρεπε να έχει γίνει… χθες

ΥΠΕΞ: Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη από το 2024: Όσα είπαν για Μέση Ανατολή και Κύπρο
Πολιτική

Πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη από το 2024: Όσα είπαν για Μέση Ανατολή και Κύπρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις

Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας
Επιχειρήσεις

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ
Ειδήσεις

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
08/06/2026 - 08:29

Νέα ενεργειακή πίεση στην οικονομία: Brent, πληθωρισμός και ανατιμήσεις σε τρόφιμα

Πολιτική
08/06/2026 - 08:23

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ