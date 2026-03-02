ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ραγδαία αύξηση κυβερνοεπιθέσεων στη ναυτιλία το 2025
Ναυτιλία
20:02 - 02 Μαρ 2026

Ραγδαία αύξηση κυβερνοεπιθέσεων στη ναυτιλία το 2025

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική επιδείνωση στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλία καταγράφει η νέα έκθεση της εταιρείας CYTUR, η οποία υποστηρίζει ότι «η εποχή των αποσυνδεδεμένων θαλασσών έχει τελειώσει».

Σύμφωνα με το “2026 Maritime Cyber Threat White Paper”, τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων στον ναυτιλιακό τομέα αυξήθηκαν το 2025 κατά 103% σε σύγκριση με το 2024. Οι επιθέσεις τύπου Distributed Denial of Service (DDoS), τα περιστατικά ransomware και οι μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των επιθέσεων, με τον ρυθμό αυξησης τους να έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο.

Η έκθεση επισημαίνει ότι ένα και μόνο κενό ασφαλείας μπορεί πλέον να έχει επιπτώσεις σε εθνικές στρατηγικές υποδομές και να διαταράξει παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ως παράδειγμα αναφέρεται περιστατικό δολιοφθοράς σε δορυφορικές υποδομές το 2025, το οποίο κατέδειξε πόσο ευάλωτο είναι το σύγχρονο, διασυνδεδεμένο ναυτιλιακό σύστημα.

Σε περιοχές υψηλής έντασης, όπως το Στενό του Ορμούζ και η Βαλτική Θάλασσα, παρατηρούνται συστηματικές παρεμβάσεις σε συστήματα πλοήγησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παραποιήσεις σήματος GPS (spoofing) και ηλεκτρονικές παρεμβολές (jamming), που σε αρκετές περιπτώσεις συνδέονται με κρατικού επιπέδου στρατιωτικούς ή πολιτικούς στόχους.

Ιδιαίτερα συχνά καταγράφονται πλέον περιστατικά παραποίησης GPS σε πετρελαιοφόρα, γεγονός που εγείρει ζητήματα ασφάλειας πλοήγησης και ευρύτερης ενεργειακής ασφάλειας.

Αντίθετα, σε ασιατικά ύδατα και σε μεγάλα διεθνή λιμάνια-κόμβους με υψηλό όγκο διακίνησης, κυριαρχούν επιθέσεις που στοχεύουν σε οικονομικό όφελος. Διαρροές δεδομένων και επιθέσεις ransomware από οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα έχουν ως βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους.

Η έκθεση αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά του 2025. Τον Οκτώβριο, κατασκευαστής ναυτιλιακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού δέχθηκε επίθεση ransomware, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η συντήρηση εξοπλισμού, οι επείγουσες αναβαθμίσεις λογισμικού και η προμήθεια ανταλλακτικών. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε σοβαρό κενό ασφάλειας για πλοία διεθνώς.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, μεγάλος διαχειριστής τερματικού σταθμού έπεσε θύμα αντίστοιχης επίθεσης. Παράλληλα, στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ευρωπαϊκό λιμάνι αντιμετώπισε εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση από ομάδες χάκερ που φέρονται να είχαν κρατική υποστήριξη.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι σαφές. Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε μεμονωμένα πλοία. Στόχος γίνονται οι «στενωποί» της εφοδιαστικής αλυσίδας – πάροχοι τηλεπικοινωνιών, δορυφορικές εταιρείες και κατασκευαστές εξοπλισμού (OEM). Η διείσδυση σε έναν μόνο πάροχο μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση ολόκληρου στόλου.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι το 2026 η κανονιστική συμμόρφωση θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης για ναυτιλιακές επιχειρήσεις και κατασκευαστές εξοπλισμού.

Με την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων IACS UR E26 και E27, πλοία ή κατασκευαστές που δεν πληρούν τα πρότυπα κυβερνοασφάλειας κινδυνεύουν με απώλεια πιστοποιήσεων, περιορισμούς στην επιχειρησιακή τους δραστηριότητα ή ακόμη και άρνηση εισόδου σε λιμένες.

Η κυβερνοασφάλεια, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί πλέον μια τυπική παράμετρο σχεδιασμού. Μετατρέπεται σε «άδεια απόπλου» – βασική προϋπόθεση για την παράδοση και λειτουργία ενός πλοίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους λεγόμενους «σκιώδεις στόλους», οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως τυφλά σημεία από πλευράς ασφάλειας. Η διεθνής πίεση για περιορισμό τους αναμένεται να ενταθεί, ακόμη και μέσω κυβερνοκυρώσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο

Η έκθεση εκτιμά ότι το 2026 θα σημειωθεί περαιτέρω κλιμάκωση λόγω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Τα συστήματα AI δεν θα λειτουργούν απλώς υποστηρικτικά, αλλά θα είναι σε θέση να εκτελούν αυτόνομα έως και το 90% του κύκλου μιας επίθεσης – από τον εντοπισμό ευπαθειών έως την εξαγωγή δεδομένων.

Η εξέλιξη αυτή μειώνει το τεχνικό φράγμα εισόδου. Ακόμη και λιγότερο εξειδικευμένοι δράστες θα μπορούν να εξαπολύουν επιθέσεις υψηλής πολυπλοκότητας, επιπέδου κρατικών μηχανισμών, σε μεγάλη κλίμακα. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι εκρηκτική αύξηση της συχνότητας επιθέσεων κατά ναυτιλιακών οργανισμών.

Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των λεγόμενων «κυβερνο-φυσικών επιθέσεων», όπου μια ψηφιακή παραβίαση οδηγεί σε πραγματική υλική ζημιά. Σε ζώνες συγκρούσεων, οι παρεμβολές και η παραποίηση GPS τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τη σύμπραξη πολιτικά υποκινούμενων ομάδων hacktivists με οργανώσεις ransomware που επιδιώκουν οικονομικό όφελος, διαμορφώνοντας ένα πιο σύνθετο και επιθετικό οικοσύστημα απειλών.

Για να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, η ναυτιλιακή βιομηχανία καλείται – κατά τη CYTUR – να προχωρήσει σε τρεις βασικές αλλαγές.

Πρώτον, να περάσει από γενικές πληροφορίες κυβερνοαπειλών (CTI) σε εξειδικευμένη Ναυτιλιακή Πληροφορία Κυβερνοαπειλών (Maritime Cyber Threat Intelligence – MCTI), προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των πλοίων και των λιμενικών υποδομών.

Δεύτερον, να υιοθετήσει ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Κυβερνοασφάλειας (Cyber Security Management Systems – CSMS), με ενσωμάτωση μοντελοποίησης απειλών ήδη από τη φάση σχεδιασμού του πλοίου, ώστε η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα να αποτελεί δομικό στοιχείο και όχι προσθήκη εκ των υστέρων.

Τρίτον, να μετατοπίσει το βάρος στην ανθεκτικότητα – δηλαδή στην ικανότητα πρόβλεψης, απορρόφησης και ταχείας ανάκαμψης από επιθέσεις. Η συνεργασία μεταξύ ναυπηγείων, ναυτιλιακών εταιρειών και κατασκευαστών εξοπλισμού, με ανταλλαγή στοιχείων λογισμικού (Software Bill of Materials – SBOM) και δεδομένων περιστατικών, θεωρείται αναγκαία για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες
Ειδήσεις

Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες

Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα, μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική

Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα, μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Το Ιράν προειδοποιεί για χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη
Ειδήσεις

Το Ιράν προειδοποιεί για χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη

Νέα εθελούσια έξοδος στην Εθνική: Τα όρια ηλικίας και οι αποζημιώσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νέα εθελούσια έξοδος στην Εθνική: Τα όρια ηλικίας και οι αποζημιώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων
Ναυτιλία

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας
Ναυτιλία

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα
Ναυτιλία

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ