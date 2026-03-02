Ραγδαία αύξηση κυβερνοεπιθέσεων στη ναυτιλία το 2025

Σημαντική επιδείνωση στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλία καταγράφει η νέα έκθεση της εταιρείας CYTUR, η οποία υποστηρίζει ότι «η εποχή των αποσυνδεδεμένων θαλασσών έχει τελειώσει».

Σύμφωνα με το “2026 Maritime Cyber Threat White Paper”, τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων στον ναυτιλιακό τομέα αυξήθηκαν το 2025 κατά 103% σε σύγκριση με το 2024. Οι επιθέσεις τύπου Distributed Denial of Service (DDoS), τα περιστατικά ransomware και οι μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των επιθέσεων, με τον ρυθμό αυξησης τους να έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο.

Η έκθεση επισημαίνει ότι ένα και μόνο κενό ασφαλείας μπορεί πλέον να έχει επιπτώσεις σε εθνικές στρατηγικές υποδομές και να διαταράξει παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ως παράδειγμα αναφέρεται περιστατικό δολιοφθοράς σε δορυφορικές υποδομές το 2025, το οποίο κατέδειξε πόσο ευάλωτο είναι το σύγχρονο, διασυνδεδεμένο ναυτιλιακό σύστημα.

Σε περιοχές υψηλής έντασης, όπως το Στενό του Ορμούζ και η Βαλτική Θάλασσα, παρατηρούνται συστηματικές παρεμβάσεις σε συστήματα πλοήγησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παραποιήσεις σήματος GPS (spoofing) και ηλεκτρονικές παρεμβολές (jamming), που σε αρκετές περιπτώσεις συνδέονται με κρατικού επιπέδου στρατιωτικούς ή πολιτικούς στόχους.

Ιδιαίτερα συχνά καταγράφονται πλέον περιστατικά παραποίησης GPS σε πετρελαιοφόρα, γεγονός που εγείρει ζητήματα ασφάλειας πλοήγησης και ευρύτερης ενεργειακής ασφάλειας.

Αντίθετα, σε ασιατικά ύδατα και σε μεγάλα διεθνή λιμάνια-κόμβους με υψηλό όγκο διακίνησης, κυριαρχούν επιθέσεις που στοχεύουν σε οικονομικό όφελος. Διαρροές δεδομένων και επιθέσεις ransomware από οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα έχουν ως βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους.

Η έκθεση αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά του 2025. Τον Οκτώβριο, κατασκευαστής ναυτιλιακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού δέχθηκε επίθεση ransomware, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η συντήρηση εξοπλισμού, οι επείγουσες αναβαθμίσεις λογισμικού και η προμήθεια ανταλλακτικών. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε σοβαρό κενό ασφάλειας για πλοία διεθνώς.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, μεγάλος διαχειριστής τερματικού σταθμού έπεσε θύμα αντίστοιχης επίθεσης. Παράλληλα, στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ευρωπαϊκό λιμάνι αντιμετώπισε εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση από ομάδες χάκερ που φέρονται να είχαν κρατική υποστήριξη.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι σαφές. Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε μεμονωμένα πλοία. Στόχος γίνονται οι «στενωποί» της εφοδιαστικής αλυσίδας – πάροχοι τηλεπικοινωνιών, δορυφορικές εταιρείες και κατασκευαστές εξοπλισμού (OEM). Η διείσδυση σε έναν μόνο πάροχο μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση ολόκληρου στόλου.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι το 2026 η κανονιστική συμμόρφωση θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης για ναυτιλιακές επιχειρήσεις και κατασκευαστές εξοπλισμού.

Με την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων IACS UR E26 και E27, πλοία ή κατασκευαστές που δεν πληρούν τα πρότυπα κυβερνοασφάλειας κινδυνεύουν με απώλεια πιστοποιήσεων, περιορισμούς στην επιχειρησιακή τους δραστηριότητα ή ακόμη και άρνηση εισόδου σε λιμένες.

Η κυβερνοασφάλεια, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί πλέον μια τυπική παράμετρο σχεδιασμού. Μετατρέπεται σε «άδεια απόπλου» – βασική προϋπόθεση για την παράδοση και λειτουργία ενός πλοίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους λεγόμενους «σκιώδεις στόλους», οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως τυφλά σημεία από πλευράς ασφάλειας. Η διεθνής πίεση για περιορισμό τους αναμένεται να ενταθεί, ακόμη και μέσω κυβερνοκυρώσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο

Η έκθεση εκτιμά ότι το 2026 θα σημειωθεί περαιτέρω κλιμάκωση λόγω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Τα συστήματα AI δεν θα λειτουργούν απλώς υποστηρικτικά, αλλά θα είναι σε θέση να εκτελούν αυτόνομα έως και το 90% του κύκλου μιας επίθεσης – από τον εντοπισμό ευπαθειών έως την εξαγωγή δεδομένων.

Η εξέλιξη αυτή μειώνει το τεχνικό φράγμα εισόδου. Ακόμη και λιγότερο εξειδικευμένοι δράστες θα μπορούν να εξαπολύουν επιθέσεις υψηλής πολυπλοκότητας, επιπέδου κρατικών μηχανισμών, σε μεγάλη κλίμακα. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι εκρηκτική αύξηση της συχνότητας επιθέσεων κατά ναυτιλιακών οργανισμών.

Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των λεγόμενων «κυβερνο-φυσικών επιθέσεων», όπου μια ψηφιακή παραβίαση οδηγεί σε πραγματική υλική ζημιά. Σε ζώνες συγκρούσεων, οι παρεμβολές και η παραποίηση GPS τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τη σύμπραξη πολιτικά υποκινούμενων ομάδων hacktivists με οργανώσεις ransomware που επιδιώκουν οικονομικό όφελος, διαμορφώνοντας ένα πιο σύνθετο και επιθετικό οικοσύστημα απειλών.

Για να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, η ναυτιλιακή βιομηχανία καλείται – κατά τη CYTUR – να προχωρήσει σε τρεις βασικές αλλαγές.

Πρώτον, να περάσει από γενικές πληροφορίες κυβερνοαπειλών (CTI) σε εξειδικευμένη Ναυτιλιακή Πληροφορία Κυβερνοαπειλών (Maritime Cyber Threat Intelligence – MCTI), προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των πλοίων και των λιμενικών υποδομών.

Δεύτερον, να υιοθετήσει ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Κυβερνοασφάλειας (Cyber Security Management Systems – CSMS), με ενσωμάτωση μοντελοποίησης απειλών ήδη από τη φάση σχεδιασμού του πλοίου, ώστε η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα να αποτελεί δομικό στοιχείο και όχι προσθήκη εκ των υστέρων.

Τρίτον, να μετατοπίσει το βάρος στην ανθεκτικότητα – δηλαδή στην ικανότητα πρόβλεψης, απορρόφησης και ταχείας ανάκαμψης από επιθέσεις. Η συνεργασία μεταξύ ναυπηγείων, ναυτιλιακών εταιρειών και κατασκευαστών εξοπλισμού, με ανταλλαγή στοιχείων λογισμικού (Software Bill of Materials – SBOM) και δεδομένων περιστατικών, θεωρείται αναγκαία για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.