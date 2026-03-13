Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση ο 23χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Υπό κράτηση βρίσκεται ο 23χρονος που εμφανίστηκε νωρίτερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μαζί με τον δικηγόρο του, παραδεχόμενος ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Κατά την εξέτασή του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από πέντε άτομα, τα οποία –όπως είπε– δεν γνώριζε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι δράστες τον έριξαν στο έδαφος και εκείνος εντόπισε ένα μαχαίρι, το οποίο –όπως ανέφερε– δεν του ανήκε. Υποστήριξε ότι, ενώ προσπαθούσε να αμυνθεί, το χρησιμοποίησε χωρίς να γνωρίζει ποιον τραυμάτισε.

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Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα δέχθηκε δύο μαχαιριές: μία στην αριστερή πλευρά του θώρακα και μία στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια. Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ εκτιμούν ότι σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση θα προκύψουν και από τις καταθέσεις των φίλων του 20χρονου που βρίσκονταν μαζί του το βράδυ της επίθεσης.

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Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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