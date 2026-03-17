Χωρίς ταξί η χώρα: Πανελλαδική απεργία όλη την εβδομάδα

«Χειρόφρενο» τραβούν από σήμερα Τρίτη οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί όλης της χώρας, με συνεχόμενες εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, μετά την απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί

“Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και σε πλήρη εναρμόνιση με την απόφαση του Κλαδικού Συμβουλίου, ξεκινάμε απεργιακές κινητοποιήσεις Πανελλαδικά από Τρίτη 17 Μαρτίου και για όσο θα συζητείται το νομοσχέδιο στις επιτροπές της Βουλής τις επόμενες ημέρες.

Ειδικά την ημέρα που στις επιτροπές των φορέων θα είναι οι εκπρόσωποί μας να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους, ο κλάδος θα είναι απ’ έξω σύσσωμος, όπως και την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου.

Δεν συμφωνούμε με:

-Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.

-Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

-Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41.

Καλούμε όλα τα Σωματεία Πανελλαδικά, να συμμετάσχουν και να στηρίξουν όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματα που έχει ο κλάδος.

Την Τρίτη το μεσημέρι μετά την πρώτη συνεδρίαση των επιτροπών θα ενημερωθείτε για την πορεία των εξελίξεων και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων και δράσεων μας”.