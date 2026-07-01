Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη 24ωρη απεργία των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφήνας, ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με στόχο την αναστολή της κινητοποίησης που έχει προκηρυχθεί για την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), η συζήτηση της υπόθεσης έχει οριστεί για αύριο στις 12:00, μία ημέρα πριν από την έναρξη της απεργίας.

Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι η δικαστική προσφυγή συνιστά ευθεία αμφισβήτηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην απεργία, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η ματαίωση της κινητοποίησης και η αποσιώπηση των προβλημάτων που, όπως επισημαίνει, αφορούν την ασφάλεια των ναυτικών και τις συνθήκες λειτουργίας του λιμανιού της Ραφήνας.

Το ναυτεργατικό σωματείο υποστηρίζει ακόμη ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοβουλία για την αναστολή της απεργίας έχει η ακτοπλοϊκή εταιρεία SeaJets, επισημαίνοντας πως η κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί με την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για προσπάθεια άσκησης πιέσεων προς τους εργαζομένους και για συντονισμένη επιχείρηση απαξίωσης των αιτημάτων τους, αποδίδοντας στις αρμόδιες κρατικές αρχές διαχρονικές ευθύνες για τις ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές και τα ζητήματα ασφάλειας που, όπως αναφέρει, εξακολουθούν να υφίστανται στο λιμάνι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην έλλειψη ασφαλούς, θεσμοθετημένου αγκυροβολίου εκτός του λιμένα, με την ΠΕΝΕΝ να υποστηρίζει ότι η απουσία του δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τα πλοία που παραμένουν αγκυροβολημένα στη ράδα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Παρά τη δικαστική προσφυγή, η ΠΕΝΕΝ ξεκαθαρίζει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα εκδοθεί επί των ασφαλιστικών μέτρων.