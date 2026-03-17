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Συνάντηση Πιερρακάκη με επικεφαλής ΔΟΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και την κρίση στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
20:18 - 17 Μαρ 2026

Συνάντηση Πιερρακάκη με επικεφαλής ΔΟΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και την κρίση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε σήμερα στο Παρίσι με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκε διεξοδικά η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές ενέργειας, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη απόφαση των 32 κρατών-μελών της IEA για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα , τη μεγαλύτερη συντονισμένη παρέμβαση στην ιστορία του Οργανισμού, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης για τη διασφάλιση της επάρκειας και τη σταθεροποίηση των αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώθηκε η σημασία του διεθνούς συντονισμού και της έγκαιρης ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να περιοριστούν οι διαταραχές στον εφοδιασμό και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.

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