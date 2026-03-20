ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαντορίνη: Κλειστό το λιμάνι λόγω κατολισθήσεων από έντονη βροχόπτωση
Ειδήσεις
13:53 - 20 Μαρ 2026

Σαντορίνη: Κλειστό το λιμάνι λόγω κατολισθήσεων από έντονη βροχόπτωση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το λιμάνι της Σαντορίνης παραμένει κλειστό, ενώ έχει τεθεί προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στο δρόμο που οδηγεί προς τον Αθηνιό, εξαιτίας κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας πρωτοδικών Νάξου διέταξε προληπτικό κλείσιμο της επαρχιακής οδού, τόσο για οχήματα, όσο και για πεζούς, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Πιο αναλυτικά, ο καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής Μηχανικής, Κωνσταντίνος Λουπασάκης, μιλώντας στο ERTnews, χαρακτήρισε την κατολίσθηση μικρής κλίμακας, τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε αποκόλληση μεγάλου τεμαχίου». Παράλληλα, επισήμανε ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, με 460 μικροσεισμούς να έχουν καταγραφεί από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, γεγονός που επηρεάζει τη σταθερότητα των πρανών.

Επιπλέον, οι απότομες κλίσεις, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως οι εκσκαφές για τη διάνοιξη του δρόμου, δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Λόγω της κατάστασης, το πλοίο Blue Star 1 παρέμεινε αγκυροβολημένο στο λιμάνι για αρκετές ώρες, πριν τελικά αναχωρήσει για τον προορισμό του, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7dhfs2wj9t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εθνική Τράπεζα: Διευκρινίσεις για τη νέα εποχή στις τραπεζικές συναλλαγές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: Διευκρινίσεις για τη νέα εποχή στις τραπεζικές συναλλαγές

Πετρέλαιο: «Ασανσέρ» οι τιμές εν αναμονή των αποφάσεων για άρση κυρώσεων στο ιρανικό αργό
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: «Ασανσέρ» οι τιμές εν αναμονή των αποφάσεων για άρση κυρώσεων στο ιρανικό αργό

Ο Τραμπ εξετάζει κατάληψη του νησιού Χαργκ για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ο Τραμπ εξετάζει κατάληψη του νησιού Χαργκ για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.
Ανακοινώσεις

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Fais Group: Πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Fais Group: Πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιονία Οδό λόγω κατολίσθησης: Κλειστό το τμήμα Άρτα - Αμφιλοχία
Ειδήσεις

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιονία Οδό λόγω κατολίσθησης: Κλειστό το τμήμα Άρτα - Αμφιλοχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/06/2026 - 22:44

ΥΠΕΝ: Δέκα έργα €15 εκατ. για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε εννέα νησιά

Magazino
24/06/2026 - 22:37

Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά

Πολιτική
24/06/2026 - 22:24

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Ειδήσεις
24/06/2026 - 22:05

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:47

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 21:30

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 21:15

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:00

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

Πολιτική
24/06/2026 - 20:55

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:25

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

Πολιτική
24/06/2026 - 20:20

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Υγεία
24/06/2026 - 20:10

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:50

Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 19:33

Μικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές - Στη Γερμανία ο αμυντικός κλάδος ώθησε τον DAX «στα κόκκινα»

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:20

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια

Πολιτική
24/06/2026 - 19:07

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 18:45

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο - Νέες συμφωνίες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:42

O Ρούτε άναψε φωτιές στη Μελόνι: Αφετηρία επιθέσεων στο Ιράν οι βάσεις στην Ιταλία

Πολιτική
24/06/2026 - 18:24

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:12

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ