Σαντορίνη: Κλειστό το λιμάνι λόγω κατολισθήσεων από έντονη βροχόπτωση

Το λιμάνι της Σαντορίνης παραμένει κλειστό, ενώ έχει τεθεί προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στο δρόμο που οδηγεί προς τον Αθηνιό, εξαιτίας κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας πρωτοδικών Νάξου διέταξε προληπτικό κλείσιμο της επαρχιακής οδού, τόσο για οχήματα, όσο και για πεζούς, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Πιο αναλυτικά, ο καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής Μηχανικής, Κωνσταντίνος Λουπασάκης, μιλώντας στο ERTnews, χαρακτήρισε την κατολίσθηση μικρής κλίμακας, τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε αποκόλληση μεγάλου τεμαχίου». Παράλληλα, επισήμανε ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, με 460 μικροσεισμούς να έχουν καταγραφεί από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, γεγονός που επηρεάζει τη σταθερότητα των πρανών.

Επιπλέον, οι απότομες κλίσεις, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως οι εκσκαφές για τη διάνοιξη του δρόμου, δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Λόγω της κατάστασης, το πλοίο Blue Star 1 παρέμεινε αγκυροβολημένο στο λιμάνι για αρκετές ώρες, πριν τελικά αναχωρήσει για τον προορισμό του, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

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