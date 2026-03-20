Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Έκτακτες οδηγίες για την ενεργειακή κρίση - Μείωση ταχύτητας, τηλεργασία και carpooling στο επίκεντρο

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εξέδωσε σήμερα έκτακτες συστάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, όπως μεταδόθηκε από διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Το μήνυμα του IEA είναι σαφές: η επείγουσα λήψη μέτρων για περιορισμό της κατανάλωσης και η σταθεροποίηση των προμηθειών πετρελαίου είναι κρίσιμη για την αποφυγή μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης παγκοσμίως. Οι οδηγίες επικεντρώνονται στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων μέσω καθημερινών μέτρων, όπως η τηλεργασία, η κοινή χρήση αυτοκινήτων, η μείωση ορίων ταχύτητας, η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών και η αποφυγή μη απαραίτητων αεροπορικών ταξιδιών.

Σύμφωνα με τον IEA, οι βασικές πρακτικές για την εξοικονόμηση καυσίμων περιλαμβάνουν:

Αλλαγή συνηθειών μετακίνησης: Εργασία από το σπίτι για περιορισμό των καθημερινών μετακινήσεων.

Μείωση ορίων ταχύτητας: Τουλάχιστον 10 χλμ/ώρα στους αυτοκινητοδρόμους.

Ενίσχυση δημόσιων συγκοινωνιών : Με χαμηλότερο κόστος για τους επιβάτες.

Κοινή χρήση αυτοκινήτων (carpooling): Εναλλακτική για τον περιορισμό της ζήτησης καυσίμων.

Έξυπνη οδήγηση: Χαμηλότερα όρια ταχύτητας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τηλεργασία: Έως και τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Περιορισμός χρήσης Ι.Χ.: Ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα στις πόλεις.

Αποφυγή αεροπορικών ταξιδιών: Όπου υπάρχουν εναλλακτικές μεταφορές, όπως τρένα.

Ηλεκτρικά οχήματα: Προώθηση της χρήσης τους και πιο αποδοτικών οχημάτων.

Ηλεκτρικό μαγείρεμα: Μετάβαση σε ηλεκτρικές εστίες και εναλλακτικές λύσεις.

Παράλληλα, ο οργανισμός ανακοίνωσε άντληση ιστορικά υψηλών ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, με στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Σύμφωνα με το Al-Arabiya, η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντασης στη Μέση Ανατολή: από τις 28 Φεβρουαρίου, αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν πυροδότησαν αντίποινα από την Τεχεράνη, με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου.

Σημειώνεται ότι το Ιράν έπληξε το μεγάλο συγκρότημα φυσικού αερίου Ras Laffan στο Κατάρ, σε απάντηση στον βομβαρδισμό του κοιτάσματος South Pars/North Field, του μεγαλύτερου στον κόσμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ «θα ανατινάξουν ολόκληρο το κοίτασμα South Pars» σε περίπτωση νέων πλήξεων.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιδείξει αυτοσυγκράτηση εάν οι ενεργειακές της εγκαταστάσεις δεχθούν νέο πλήγμα.

Πριν λίγες ημέρες είχε γίνει γνωστό ότι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας προετοιμάζονταν για πιθανές αναταράξεις στις τιμές της ενέργειας προωθώντας αντίστοιχα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμό των μετακινήσεων.