ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξέσπασμα Πλακιά εναντίον Μητσοτάκη και Φλωρίδη
Πηγή: Facebook/Nikos Plakias
Ειδήσεις
08:34 - 24 Μαρ 2026

Ξέσπασμα Πλακιά εναντίον Μητσοτάκη και Φλωρίδη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επεισοδιακά και μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης κύλησε η πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διεξαγωγής και βαριές αιχμές που φτάνουν μέχρι την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Μέγαρου Μαξίμου. 

Η οργή των συγγενών των θυμάτων ξεχείλισε από την πρώτη κιόλας στιγμή, με τον Νίκο Πλακιά – πατέρα που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του – να προχωρά σε μια ιδιαίτερα σκληρή και αιχμηρή δημόσια τοποθέτηση.

Η ανάρτηση του κ. Πλακιά:

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά ,
σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά .
Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα .
Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία.
Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€ .
Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση .
Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα .
Kyriakos Mitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια .
Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοια της .
Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα , καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!!
Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη .
Λυπάμαι ειλικρινά.
Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη .
Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο .
Ντροπή σας κύριε Υπουργέ και ντροπή και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας .
Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είχε δεσμευτεί για τη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών, προκειμένου η δίκη να διεξαχθεί ομαλά. Ωστόσο, συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν ότι οι προσπάθειες αυτές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.

Το ξέσπασμα αυτό ήρθε σε μια ημέρα που, επί της ουσίας, η δίκη δεν ξεκίνησε καν. Οι διαδικασίες περιορίστηκαν σε τυπικά ζητήματα και συγκεκριμένα στη νομιμοποίηση μόλις πέντε κατηγορουμένων.

Την ίδια ώρα, η απουσία της συντριπτικής πλειονότητας των κατηγορουμένων – καθώς από τους 36 εμφανίστηκε μόνο ένας – προκάλεσε έντονη αγανάκτηση στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ερμήνευσαν τη στάση αυτή ως έλλειψη μεταμέλειας. Σημειώνεται ωστόσο ότι η ελληνική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον κατηγορούμενο να επιλέξει αν θα παραστεί στο δικαστήριο.

Καθοριστικό ρόλο στην ένταση έπαιξαν και οι συνθήκες διεξαγωγής. Ο ειδικά διαμορφωμένος πανεπιστημιακός χώρος αποδείχθηκε ανεπαρκής για τον όγκο της διαδικασίας, με περίπου 250 δικηγόρους και 370 μάρτυρες να καλούνται από την πρώτη ημέρα να δώσουν το «παρών».

Το ζήτημα της καταλληλότητας της αίθουσας τέθηκε επιτακτικά από την πλευρά των δικηγόρων των οικογενειών, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δεν διασφαλίζονται ούτε οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της δίκης. Έγινε λόγος ακόμη και για κινδύνους ως προς την ασφάλεια των παρευρισκομένων, με αιτιάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την πυρασφάλεια του χώρου και αιτήματα για επιθεώρηση από πραγματογνώμονες.

Οι διακοπές υπήρξαν αλλεπάλληλες, ενώ δεν έλειψαν προτάσεις για μεταφορά της δίκης σε άλλη, καταλληλότερη αίθουσα, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. Ωστόσο, τα αιτήματα αυτά δεν προχώρησαν, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενστάσεις δεν διατυπώθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων των κατηγορουμένων, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι εξ αυτών συμμερίζονται τις ανησυχίες για την καταλληλότητα του χώρου.

Από την πλευρά του δικαστηρίου έγινε γνωστό ότι θα καταβληθεί προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών, με παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τη διαδικασία – ακόμη και σε βασικά ζητήματα, όπως η δυνατότητα να καθίσουν οι δικηγόροι.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί την 1η Απριλίου, με το κλίμα έντασης να παραμένει βαρύ και τα ερωτήματα για την ομαλή εξέλιξή της να παραμένουν ανοιχτά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dharz32zwjzd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 08:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσιμα: Τα «κλειδιά» για το νέο πακέτο επιδοτήσεων
Οικονομία

Καύσιμα: Τα «κλειδιά» για το νέο πακέτο επιδοτήσεων

Τα νέα «όπλα» της παγκόσμιας ισχύος είναι το πετρέλαιο, οι σπάνιες γαίες και τα μικροτσίπ
Ειδήσεις

Τα νέα «όπλα» της παγκόσμιας ισχύος είναι το πετρέλαιο, οι σπάνιες γαίες και τα μικροτσίπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει
Πολιτική

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη
Πολιτική

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα
Πολιτική

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη
Πολιτική

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
29/06/2026 - 08:05

Έκθεση BIMCO - ICS: Η παγκόσμια ναυτιλία θα χρειαστεί επιπλέον 113.735 αξιωματικούς έως το 2030

Πολιτική
29/06/2026 - 08:00

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 07:55

Το τρίπτυχο που δοκιμάζει τις διεθνείς αγορές – Πώς επηρεάζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών

Εργασιακά
29/06/2026 - 07:40

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
29/06/2026 - 06:46

Έκρηξη ιδιωτικού χρέους θα προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
28/06/2026 - 23:10

Ανδρουλάκης: Στασιμότητα και φθορά τα επτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας 

Πολιτική
28/06/2026 - 22:00

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Κάσο και την Κάρπαθο

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:39

Έκρηξη Μπάιντεν: Loser ο Τραμπ – Διαφθορά χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
28/06/2026 - 21:17

Με πολεμούν, άρα υπάρχω

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/06/2026 - 21:14

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πράσινο φως για πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων ύψους €617,5 εκατ.

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:01

Βουλευτές των ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:00

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 20:00

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ