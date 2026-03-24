Ξέσπασμα Πλακιά εναντίον Μητσοτάκη και Φλωρίδη

Επεισοδιακά και μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης κύλησε η πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διεξαγωγής και βαριές αιχμές που φτάνουν μέχρι την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Μέγαρου Μαξίμου.

Η οργή των συγγενών των θυμάτων ξεχείλισε από την πρώτη κιόλας στιγμή, με τον Νίκο Πλακιά – πατέρα που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του – να προχωρά σε μια ιδιαίτερα σκληρή και αιχμηρή δημόσια τοποθέτηση.

Η ανάρτηση του κ. Πλακιά:

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά ,

σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά .

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα .

Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία.

Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€ .

Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση .

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα .

Kyriakos Mitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια .

Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοια της .

Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα , καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη .

Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη .

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο .

Ντροπή σας κύριε Υπουργέ και ντροπή και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας .

Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είχε δεσμευτεί για τη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών, προκειμένου η δίκη να διεξαχθεί ομαλά. Ωστόσο, συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν ότι οι προσπάθειες αυτές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.

Το ξέσπασμα αυτό ήρθε σε μια ημέρα που, επί της ουσίας, η δίκη δεν ξεκίνησε καν. Οι διαδικασίες περιορίστηκαν σε τυπικά ζητήματα και συγκεκριμένα στη νομιμοποίηση μόλις πέντε κατηγορουμένων.

Την ίδια ώρα, η απουσία της συντριπτικής πλειονότητας των κατηγορουμένων – καθώς από τους 36 εμφανίστηκε μόνο ένας – προκάλεσε έντονη αγανάκτηση στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ερμήνευσαν τη στάση αυτή ως έλλειψη μεταμέλειας. Σημειώνεται ωστόσο ότι η ελληνική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον κατηγορούμενο να επιλέξει αν θα παραστεί στο δικαστήριο.

Καθοριστικό ρόλο στην ένταση έπαιξαν και οι συνθήκες διεξαγωγής. Ο ειδικά διαμορφωμένος πανεπιστημιακός χώρος αποδείχθηκε ανεπαρκής για τον όγκο της διαδικασίας, με περίπου 250 δικηγόρους και 370 μάρτυρες να καλούνται από την πρώτη ημέρα να δώσουν το «παρών».

Το ζήτημα της καταλληλότητας της αίθουσας τέθηκε επιτακτικά από την πλευρά των δικηγόρων των οικογενειών, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δεν διασφαλίζονται ούτε οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της δίκης. Έγινε λόγος ακόμη και για κινδύνους ως προς την ασφάλεια των παρευρισκομένων, με αιτιάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την πυρασφάλεια του χώρου και αιτήματα για επιθεώρηση από πραγματογνώμονες.

Οι διακοπές υπήρξαν αλλεπάλληλες, ενώ δεν έλειψαν προτάσεις για μεταφορά της δίκης σε άλλη, καταλληλότερη αίθουσα, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. Ωστόσο, τα αιτήματα αυτά δεν προχώρησαν, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενστάσεις δεν διατυπώθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων των κατηγορουμένων, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι εξ αυτών συμμερίζονται τις ανησυχίες για την καταλληλότητα του χώρου.

Από την πλευρά του δικαστηρίου έγινε γνωστό ότι θα καταβληθεί προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών, με παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τη διαδικασία – ακόμη και σε βασικά ζητήματα, όπως η δυνατότητα να καθίσουν οι δικηγόροι.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί την 1η Απριλίου, με το κλίμα έντασης να παραμένει βαρύ και τα ερωτήματα για την ομαλή εξέλιξή της να παραμένουν ανοιχτά.

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