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Πυρά Νίκου Πλακιά κατά Μητσοτάκη και Φλωρίδη: Λυπάμαι που έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη
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18:27 - 23 Μαρ 2026

Πυρά Νίκου Πλακιά κατά Μητσοτάκη και Φλωρίδη: Λυπάμαι που έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τον Νίκος Πλακιάς να κατήγγειλε τη Δευτέρα (23/3) «έλλειψη δικαίωσης» μετά τη διακοπή της διαδικασίας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας και τις εικόνες έντασης που εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα. Σε ανάρτησή του, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς τη Δικαιοσύνη και την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη προσβολή προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά.

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα.

Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία.

Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€.

Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση.

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα.

Κυριάκο Μητσοτάκη πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια .

Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοια της.

Από ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα, καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί!!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη.

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο.

Ντροπή σας κύριε Υπουργέ και ντροπή και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας.

Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών».

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