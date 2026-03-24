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Τα νέα «όπλα» της παγκόσμιας ισχύος είναι το πετρέλαιο, οι σπάνιες γαίες και τα μικροτσίπ
Ειδήσεις
08:08 - 24 Μαρ 2026

Τα νέα «όπλα» της παγκόσμιας ισχύος είναι το πετρέλαιο, οι σπάνιες γαίες και τα μικροτσίπ

Reporter.gr Newsroom
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Η κίνηση του Ιράν να «πνίξει» τα Στενά του Ορμούζ και να μετατρέψει το αργό πετρέλαιο σε όπλο πολέμου σηματοδοτεί μια νέα φάση στον ανταγωνισμό για την παγκόσμια ισχύ στον 21ο αιώνα — μια φάση που θα καθοριστεί από τον έλεγχο κρίσιμων πρώτων υλών και ενέργειας.

Αντιμέτωπη με μια σφοδρή εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Τεχεράνη εξαπέλυσε μια ασύμμετρη αντεπίθεση, χρησιμοποιώντας τις ενεργειακές προμήθειες ως μέσο πίεσης σε κλίμακα που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά παραλύσει τα Στενά του Ορμούζ, έναν δίαυλο από τον οποίο συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Την Τετάρτη, έπληξε το Ras Laffan στο Κατάρ, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, ως αντίποινα για πλήγμα σε ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου. Το Σάββατο, ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε να «χτυπήσει και να αφανίσει» τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν αν η χώρα δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Η κλιμάκωση αυτή απειλεί να προκαλέσει νέα σοκ στις παγκόσμιες αγορές, οι οποίες ήδη κλονίζονται από άνοδο 50% στις τιμές του πετρελαίου από την αρχή της σύγκρουσης. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν περίπου διπλασιαστεί.

Αποτελεί μια εντυπωσιακή υπενθύμιση της κεντρικής σημασίας της ενέργειας στην παγκόσμια οικονομία και περαιτέρω ένδειξη ότι τα θεμέλια της στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος μετατοπίζονται από το λογισμικό και την πληροφορία πίσω σε απτούς, φυσικούς πόρους — από το πετρέλαιο έως τα μέταλλα σπάνιων γαιών και τη βιομηχανική ικανότητα.

Ο κίνδυνος για τα κράτη που δεν διαθέτουν αυτούς τους πόρους κυμαίνεται από εκτίναξη του πληθωρισμού και οικονομική ύφεση έως επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και των στρατών του μέλλοντος.

Πέρυσι, η Κίνα αξιοποίησε τον έλεγχο περίπου του 90% της παγκόσμιας προμήθειας μαγνητών σπάνιων γαιών για να φέρει τις ΗΠΑ σε δύσκολη θέση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Περιορίζοντας την πρόσβαση σε μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, όπλα και ηλεκτρονικά, το Πεκίνο ανάγκασε εργοστάσια στις ΗΠΑ να σταματήσουν τη λειτουργία τους και την Ουάσινγκτον να μετριάσει τις απαιτήσεις της.

«Ο ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων έχει επιστρέψει στα βασικά: ποιος ελέγχει τους φυσικούς πόρους που στηρίζουν τις σύγχρονες οικονομίες και τους στρατούς», δήλωσε η Alice Gower, εταίρος στην Azure Strategy, εταιρεία συμβούλων πολιτικού ρίσκου στο Λονδίνο. «Η ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά και η βιομηχανική ικανότητα είναι μοχλοί πίεσης, όχι απλώς οικονομικά αγαθά».

«Οπλοποίηση» των αλυσίδων εφοδιασμού

Για δεκαετίες, η δυτική αντίληψη υποστήριζε ότι η γεωγραφία έχανε τη σημασία της ως καθοριστικός παράγοντας. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι νικητές του 21ου αιώνα θα καθορίζονταν λιγότερο από τον έλεγχο εδαφών και πρώτων υλών και περισσότερο από την κυριαρχία στο κεφάλαιο, την τεχνολογία και τα παγκόσμια δίκτυα.

Ωστόσο, η πρόσφατη «οπλοποίηση» των αλυσίδων εφοδιασμού υπενθυμίζει έντονα ότι, αντί να εξαφανίζεται, η φυσική γεωγραφία μπορεί να έχει γίνει ακόμη πιο ισχυρό όπλο στην εποχή της υπερσυνδεσιμότητας.

«Υπάρχει πολλή συζήτηση για το ότι όλα είναι ψηφιακά και ότι το λογισμικό είναι βασιλιάς, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί φυσικοί περιορισμοί που καθορίζουν τη γεωπολιτική», δήλωσε ο Edward Fishman από το Council on Foreign Relations.

«Η πιο αποτελεσματική χρήση οικονομικού πολέμου που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ήταν το κινεζικό εμπάργκο στις σπάνιες γαίες», είπε ο Fishman, συγγραφέας του βιβλίου «Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare».

«Με το Ιράν βλέπουμε τώρα την ειρωνεία ότι, παρά την ενεργειακή αυτάρκεια, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εξαρτώνται από ένα φυσικό σημείο συμφόρησης», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προβάλλει την ενεργειακή αυτονομία των ΗΠΑ, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα «φρούριο» άτρωτο σε οικονομικούς εκβιασμούς.

Οι ΗΠΑ μετατράπηκαν, χάρη στην εξόρυξη σχιστολιθικού πετρελαίου, από μεγάλος εισαγωγέας στον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο. Ωστόσο, επειδή οι τιμές του πετρελαίου καθορίζονται παγκοσμίως, αυτή η εγχώρια αφθονία δεν προστατεύει από διεθνή σοκ προσφοράς και αυξήσεις τιμών.

Τα οκτώ βασικά «στενά»

Περίπου το 90% του πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης περνά από οκτώ βασικά «στενά» και διαδρομές, όπως τα Στενά του Ορμούζ, το Bab el-Mandeb και τα Στενά της Μαλάκα.

Οι απειλές σε αυτές τις «αρτηρίες» αναγκάζουν τα πλοία σε μακρύτερες και ακριβότερες διαδρομές, αυξάνοντας το κόστος για τους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στα Στενά του Ορμούζ, δεν υπάρχουν εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές.

Οι Αμερικανοί στρατηγικοί αναλυτές αρχίζουν να σκέφτονται όπως οι σχεδιαστές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ή του Ψυχρού Πολέμου, εξετάζοντας πώς μπορούν να κινητοποιηθούν και να προστατευθούν όλοι οι πόροι της κοινωνίας σε περίπτωση πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν λάβει μέτρα για να μειώσουν τις ευπάθειες, ενθαρρύνοντας εταιρείες ημιαγωγών να κατασκευάσουν εργοστάσια εντός της χώρας και δημιουργώντας αποθέματα κρίσιμων ορυκτών.

Παρά τις προσπάθειες, η Κίνα παραμένει κυρίαρχη σε πολλούς τομείς, όπως τα φαρμακευτικά συστατικά, οι μπαταρίες λιθίου και οι ημιαγωγοί.

Τα γεωγραφικά «στενά» δεν έχουν εύκολες λύσεις. Οι κυβερνήσεις είτε πρέπει να δημιουργήσουν εναλλακτικές είτε να βασιστούν στην αποτροπή.

Στο μέλλον, χώρες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οικονομική πίεση για να επηρεάσουν τις ΗΠΑ, υπολογίζοντας ότι οι πολιτικοί δεν θα αντέξουν αυξήσεις τιμών και ελλείψεις.

«Σε διαφανείς οικονομίες της αγοράς, το κόστος γίνεται ορατό πιο γρήγορα», δήλωσε ο Chris Miller, συνεργάτης του American Enterprise Institute.



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