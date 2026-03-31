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Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων
Ειδήσεις
19:35 - 31 Μαρ 2026

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων

Reporter.gr Newsroom
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Λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία ERMINIO), η Αθήνα τίθεται από το πρωί της Τετάρτης (1/4) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (2/4) σε κατάσταση RED CODE, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο Δήμος Αθηναίων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Σε αυτό το διάστημα, ο Δήμος Αθηναίων (Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα, Πράσινο και Τεχνικές Υπηρεσίες) θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών προκειμένου να συνδράμουν, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, όλα τα καλαθοφόρα οχήματα θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν.

Ο Δήμος Αθηναίων ζητά από όλους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση του φαινομένου και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο τον τετραψήφιο αριθμό του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville».

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