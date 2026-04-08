ΓΣΕΒΕΕ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν ουσιαστικά «εκτός» της ενεργειακής υποστήριξης

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, σε επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Στην επιστολή εκφράζεται προβληματισμός για το πρόσφατα ανακοινωθέν πακέτο μέτρων στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης προς τη βιομηχανία.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, τα μέτρα αυτά δεν καλύπτουν επαρκώς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και εκείνες με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Ειδικότερα:

Η αύξηση της αντιστάθμισης του κόστους CO₂ αφορά κυρίως μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, αφήνοντας εκτός τις μικρότερες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις.

Η μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), αν και καθολική, έχει περιορισμένη επίδραση στους λογαριασμούς ρεύματος των μικρών επιχειρήσεων και δεν προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση.

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επηρεάζονται εξίσου, και συχνά δυσανάλογα, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, χωρίς να διαθέτουν την οικονομική ευχέρεια ή μηχανισμούς αντιστάθμισης για να αντεπεξέλθουν. Όπως επισημαίνει, η υφιστάμενη πολιτική δημιουργεί ουσιαστικά μια «αγορά δύο ταχυτήτων», αφήνοντας εκτεθειμένο το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά την άμεση αναθεώρηση της πολιτικής στήριξης, με έμφαση: