ΓΣΕΒΕΕ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν ουσιαστικά «εκτός» της ενεργειακής υποστήριξης

Πιο αναλυτικά λοιπόν, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, τα μέτρα αυτά δεν καλύπτουν επαρκώς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και εκείνες με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Ειδικότερα:
- Η αύξηση της αντιστάθμισης του κόστους CO₂ αφορά κυρίως μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, αφήνοντας εκτός τις μικρότερες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις.
- Η μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), αν και καθολική, έχει περιορισμένη επίδραση στους λογαριασμούς ρεύματος των μικρών επιχειρήσεων και δεν προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση.
Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επηρεάζονται εξίσου, και συχνά δυσανάλογα, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, χωρίς να διαθέτουν την οικονομική ευχέρεια ή μηχανισμούς αντιστάθμισης για να αντεπεξέλθουν. Όπως επισημαίνει, η υφιστάμενη πολιτική δημιουργεί ουσιαστικά μια «αγορά δύο ταχυτήτων», αφήνοντας εκτεθειμένο το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας.
Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά την άμεση αναθεώρηση της πολιτικής στήριξης, με έμφαση:
- Στην ενεργοποίηση ενός έκτακτου προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
- Στη θεσμοθέτηση μόνιμου μηχανισμού αντιστάθμισης, ανάλογου με αυτόν που ισχύει για τις μεγάλες βιομηχανίες, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη και βιώσιμη αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.