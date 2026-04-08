ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΣΕΒΕΕ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν ουσιαστικά «εκτός» της ενεργειακής υποστήριξης
Επιχειρήσεις
18:35 - 08 Απρ 2026

ΓΣΕΒΕΕ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν ουσιαστικά «εκτός» της ενεργειακής υποστήριξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, σε επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Στην επιστολή εκφράζεται προβληματισμός για το πρόσφατα ανακοινωθέν πακέτο μέτρων στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης προς τη βιομηχανία.      

Πιο αναλυτικά λοιπόν, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, τα μέτρα αυτά δεν καλύπτουν επαρκώς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και εκείνες με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Ειδικότερα:

  • Η αύξηση της αντιστάθμισης του κόστους CO₂ αφορά κυρίως μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, αφήνοντας εκτός τις μικρότερες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις.
  • Η μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), αν και καθολική, έχει περιορισμένη επίδραση στους λογαριασμούς ρεύματος των μικρών επιχειρήσεων και δεν προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση.

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επηρεάζονται εξίσου, και συχνά δυσανάλογα, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, χωρίς να διαθέτουν την οικονομική ευχέρεια ή μηχανισμούς αντιστάθμισης για να αντεπεξέλθουν. Όπως επισημαίνει, η υφιστάμενη πολιτική δημιουργεί ουσιαστικά μια «αγορά δύο ταχυτήτων», αφήνοντας εκτεθειμένο το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά την άμεση αναθεώρηση της πολιτικής στήριξης, με έμφαση:

  • Στην ενεργοποίηση ενός έκτακτου προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Στη θεσμοθέτηση μόνιμου μηχανισμού αντιστάθμισης, ανάλογου με αυτόν που ισχύει για τις μεγάλες βιομηχανίες, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη και βιώσιμη αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προειδοποίηση Ζαχάροβα προς τις χώρες της Βαλτικής να μην επιτρέψουν ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο τους
Ειδήσεις

Προειδοποίηση Ζαχάροβα προς τις χώρες της Βαλτικής να μην επιτρέψουν ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο τους

Δίωξη ναρκωτικών: Κατάσχεση «μαμούθ» στην Αττική - Τρεις συλλήψεις
Ειδήσεις

Δίωξη ναρκωτικών: Κατάσχεση «μαμούθ» στην Αττική - Τρεις συλλήψεις

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Οι στόχοι στην πρώτη Διυπηρεσιακή Σύσκεψη της νέας Γενικής Γραμματείας Κρίσιμων Οντοτήτων
Ειδήσεις

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Οι στόχοι στην πρώτη Διυπηρεσιακή Σύσκεψη της νέας Γενικής Γραμματείας Κρίσιμων Οντοτήτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)
Πολιτική

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ

Ανδρουλάκης: «Επτά παρεμβάσεις» για restart στις μικρομεσαίες – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια
Πολιτική

Ανδρουλάκης: «Επτά παρεμβάσεις» για restart στις μικρομεσαίες – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 19:52

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 19:45

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:35

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:30

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:10

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση

Οικονομία
14/07/2026 - 18:48

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
14/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Ανακαλεί το τέλος 20% για τα πλοία στο Ορμούζ και στρέφεται σε επενδυτικές συμφωνίες στον Κόλπο

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 18:24

Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 18:13

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Αναλύσεις
14/07/2026 - 18:09

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

Πολιτική
14/07/2026 - 17:55

Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Πολιτική
14/07/2026 - 17:44

Νέα απώλεια για ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 17:37

Real Consulting: Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους €3,07 εκατ.

Πολιτική
14/07/2026 - 17:37

Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει «θεσμικές εκτροπές» στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ζητά την απομάκρυνση βουλευτών της ΝΔ

Πολιτική
14/07/2026 - 17:30

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Πολιτική
14/07/2026 - 17:24

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:19

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:10

Υπόθεση Νέστορα: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι – Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 17:10

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη

Πολιτική
14/07/2026 - 16:50

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:47

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:42

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:38

Motor Oil: Έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο diesel έως τον Αύγουστο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 16:31

ΔΕΗ: Στο 5,05% η συμμετοχή της Capital Group

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:30

Greek Space Tech Forum 2026: Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που παρέχει στη χώρα η δραστηριοποίηση στο διάστημα

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:21

Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:19

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:13

Κομισιόν για αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στον διορισμό Φίτο: Θα συνομιλήσει και με τις δύο κοινότητες του νησιού

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ