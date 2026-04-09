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Έξοδος του Πάσχα: Πληρότητα 100% σε πλοία και ΚΤΕΛ - Αυξημένη κίνηση στα διόδια
Ειδήσεις
18:55 - 09 Απρ 2026

Έξοδος του Πάσχα: Πληρότητα 100% σε πλοία και ΚΤΕΛ - Αυξημένη κίνηση στα διόδια

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησε σήμερα, 9 Απριλίου, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα είτε ακτοπλοϊκώς είτε οδικώς, προκαλώντας αυξημένη κίνηση σε λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ και διόδια.

Η Τροχαία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη σε εισόδους και εξόδους πόλεων, καθώς και σε σημεία με αυξημένη επιβατική κίνηση όπως αεροδρόμια, λιμάνια, ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Η μεγαλύτερη έξοδος αναμένεται αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, αλλά και το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς πολλοί εργαζόμενοι θα αναχωρήσουν τελευταία στιγμή.

Ακτοπλοΐα: Πληρότητες στο 100% και δεκάδες δρομολόγια

Στον Πειραιά, τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα που φτάνει το 100%, καθώς οι ταξιδιώτες εκμεταλλεύονται την προτελευταία ημέρα πριν από το Πάσχα για να φτάσουν στους νησιωτικούς προορισμούς τους.

Σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 40 δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, με τα δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη να συνεχίζονται έως τις 21:00.

Για τον Αργοσαρωνικό, θα πραγματοποιηθούν 23 αναχωρήσεις συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 δρομολόγια υδροπτέρυγων, με συνολικά 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Από τη Ραφήνα, έχουν προγραμματιστεί 11 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, ενώ υπάρχουν και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι. Από το Λαύριο, θα πραγματοποιηθούν εννέα αναχωρήσεις, με συνολική επιβατική κίνηση 2.284 άτομα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhon8bc45tz5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

ΚΤΕΛ: Πλήρεις λεωφορεία και διπλάσια δρομολόγια

Στον Κηφισό, τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ φεύγουν με πληρότητα 100%, ενώ σε πολλές περιοχές έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Στην Αχαΐα, για παράδειγμα, τα προγραμματισμένα 20 δρομολόγια της ημέρας αυξήθηκαν σε 40, με αναχωρήσεις έως τις 22:00.

Πολλοί ταξιδιώτες επέλεξαν φέτος τα ΚΤΕΛ λόγω υψηλού κόστους μετακίνησης με Ι.Χ., εξαιτίας των αυξημένων τιμών καυσίμων και διοδίων. Παράλληλα, τα εισιτήρια των ΚΤΕΛ έχουν αυξηθεί περίπου 10% τον τελευταίο μήνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhojodssol55?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διόδια: Με ροή η κίνηση στις Αφίδνες - Σημειωτόν στην Ελευσίνα

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, λίγο πριν τις 17:00, η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, είναι εξαιρετικά αργή. Αυξημένη είναι και η κίνηση στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ξεπερνούν τα 45 λεπτά. Στα διόδια της Ελευσίνας, οι 14 λωρίδες καταλήγουν σε μόλις 3, προκαλώντας συμφόρηση και καθυστερήσεις. Στην Αθηνών-Λαμίας, η κίνηση διεξάγεται κανονικά, με μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Από τις 6:00 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης μέχρι τις 6:00 σήμερα, 49.414 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.687 προς Λαμία, έναντι 48.268 και 37.576 αντίστοιχα πέρσι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dholu9urie8p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μέτρα κυκλοφορίας και Τροχαία

Από τις 15:00 σήμερα, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στους βασικούς οδικούς άξονες, μέτρο που θα διαρκέσει έως τις 22:00. Η Τροχαία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη σε εισόδους και εξόδους πόλεων, καθώς και σε σημεία αυξημένης επιβατικής κίνησης όπως αεροδρόμια, λιμάνια, ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

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