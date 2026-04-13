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Με καλό καιρό η επιστροφή των εκδρομέων - Έρχεται κύμα αφρικανικής σκόνης και λασποβροχές
Ειδήσεις
19:43 - 13 Απρ 2026

Με καλό καιρό η επιστροφή των εκδρομέων - Έρχεται κύμα αφρικανικής σκόνης και λασποβροχές

Reporter.gr Newsroom
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Με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας επικρατεί ηλιοφάνεια με παροδικές κατά τόπους νεφώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, έχοντας φτάσει τοπικά τους 25 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, αναμένεται σταδιακή ενίσχυση της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, η οποία θα κορυφωθεί αύριο, Τρίτη του Πάσχα (14/4).

Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ σε συνδυασμό με τοπικές ασθενείς βροχές ενδέχεται να σημειωθούν λασποβροχές.

Μετά την Τετάρτη του Πάσχα, η ατμόσφαιρα αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να καθαρίζει. Ωστόσο, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος, με τοπικές βροχές και νεφώσεις, χωρίς όμως ενδείξεις για επικίνδυνα φαινόμενα.

Πρόγνωση για Τρίτη του Πάσχα (14/4)

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα δυτικά, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και έως το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Κατά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί: στα δυτικά 4-6 μποφόρ και τοπικά έως 7, στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά 3-5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18-19 βαθμούς και τοπικά τους 20, στα δυτικά τους 24-25, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 21-22 βαθμούς και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία - Θράκη

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανές πρόσκαιρες καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι και απόγευμα.
Άνεμοι ανατολικοί 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 στα ανατολικά.
Θερμοκρασία από 5 έως 18–19 βαθμούς και τοπικά έως 20 στην κεντρική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου - Ήπειρος - Δυτική Στερεά - Δυτική Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από το μεσημέρι.
Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4–6 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7–8.
Θερμοκρασία 11–24 βαθμοί και τοπικά έως 25 στα ηπειρωτικά, χαμηλότερη κατά 2–3 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία - Ανατολική Στερεά - Εύβοια - Ανατολική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Τοπικές βροχές αναμένονται από το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά, με επέκταση των φαινομένων τη νύχτα.
Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 στα νότια παράκτια.
Θερμοκρασία 8-21 βαθμοί.

Κυκλάδες - Κρήτη

Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα.
Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4–6 μποφόρ.
Θερμοκρασία 13–21 βαθμοί και στην Κρήτη έως 23.

Αττική

Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές προς το βράδυ.
Άνεμοι ανατολικοί 3-4 μποφόρ.
Θερμοκρασία 10-21 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3–4 μποφόρ.
Θερμοκρασία 9–19 βαθμοί.

Πρόγνωση για Τετάρτη του Πάσχα

Σε όλη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά.

Ευνοείται εκ νέου η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4–6 μποφόρ και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 7–8, ενώ στα ανατολικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή: στα βόρεια θα φτάσει τους 19-21 βαθμούς, στα δυτικά τους 24-25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21-23, ενώ στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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