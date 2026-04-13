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Hellenic Train: Αναστολή δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:24 - 13 Απρ 2026

Hellenic Train: Αναστολή δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες

Reporter.gr Newsroom
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Η Hellenic Train ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ενημέρωση, τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 θα ανασταλούν την Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή (15, 17 και 19 Απριλίου αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ότι για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της εταιρείας, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.

Εξαίρεση από τις στάσεις των λεωφορείων αποτελούν οι σταθμοί Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.

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