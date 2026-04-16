Στο Μουντιάλ με τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης

Μπορεί η Εθνική μας ομάδα να μην κατάφερε – παρά την αξιόλογη προσπάθειά της – να εξασφαλίσει την πρόκριση στο φετινό Μουντιάλ, ωστόσο η Ελλάδα δεν θα απουσιάζει πλήρως από τη μεγάλη διοργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Δώνης έχει έρθει σε συμφωνία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως επιβράβευση της δουλειάς του Έλληνα προπονητή, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Al Khaleej από το 2024, παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσματα που δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Υπενθυμίζεται ότι το Μουντιάλ θα διεξαχθεί από τον Ιούνιο έως τα μέσα Ιουλίου, με συνδιοργανώτριες χώρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

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