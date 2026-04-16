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Η Ευρώπη συρρικνώνεται: Μείωση κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100
Kampus Production/Pexels
Ειδήσεις
21:39 - 16 Απρ 2026

Η Ευρώπη συρρικνώνεται: Μείωση κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη οδεύει προς μια δημογραφική συρρίκνωση, καθώς ο πληθυσμός της αναμένεται να μειωθεί κατά 11,7% — δηλαδή κατά περίπου 53 εκατομμύρια ανθρώπους — έως το 2100, σύμφωνα με νέα πρόβλεψη της Eurostat που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (16/4).

Σύμφωνα με μετάδοση του Politico, η μείωση δεν θα ξεκινήσει άμεσα, καθώς ο πληθυσμός της ΕΕ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ελαφρώς και θα φτάσει στο ανώτατο σημείο των 453 εκατομμυρίων το 2029. Ωστόσο, από εκεί και έπειτα η Ένωση θα εισέλθει σε μια παρατεταμένη πτωτική πορεία, πέφτοντας κάτω από τα 400 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του αιώνα. Ο πληθυσμός θα χαρακτηρίζεται από λιγότερους νέους και άτομα σε ηλικία εργασίας, ενώ το ποσοστό των ατόμων άνω των 80 ετών θα υπερδιπλασιαστεί.

Η βασική αιτία; Οι Ευρωπαίοι κάνουν λιγότερα παιδιά. Τα ποσοστά γονιμότητας έχουν πέσει περίπου στο 1,3 παιδί ανά γυναίκα — πολύ κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης — και συνεχίζουν να μειώνονται.

Στη Γαλλία, όπου το 2025 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις για πρώτη φορά από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει καλέσει σε «δημογραφικό επανεξοπλισμό», προειδοποιώντας ότι η πτώση των γεννήσεων συνδέεται με την αυξανόμενη υπογονιμότητα και την καθυστέρηση τεκνοποίησης. Τον Φεβρουάριο, το Παρίσι κάλεσε τους 29χρονους να αποκτήσουν παιδιά όσο ακόμη μπορούν, ανακοινώνοντας παράλληλα σχέδια για την επέκταση των υπηρεσιών γονιμότητας και την ενίσχυση της στήριξης προς τις οικογένειες.

Η δημογραφική αυτή μεταβολή θα οδηγήσει σε λιγότερους εργαζομένους και περισσότερους συνταξιούχους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ασκώντας πρόσθετη πίεση στα συνταξιοδοτικά συστήματα και στις υπηρεσίες υγείας, καθώς ο πληθυσμός γηράσκει.

Η μετανάστευση έχει συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην αντιστάθμιση της πληθυσμιακής μείωσης, αλλά δεν μπορεί να καλύψει πλήρως την πτώση των γεννήσεων, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, οι πολιτικές γίνονται πιο αυστηρές: Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρότεινε τον περασμένο μήνα περίπου το 80% των Σύρων που ζουν σήμερα στη χώρα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

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