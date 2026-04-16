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Μητσοτάκης: «Ναι» στον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας στα social media
Πολιτική
21:21 - 16 Απρ 2026

Μητσοτάκης: «Ναι» στον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας στα social media

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Πέμπτη (16/4) σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την υιοθέτηση πανευρωπαϊκού ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, στην οποία εκπροσωπήθηκαν 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε μέρος η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, καθώς και ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης, ώστε οι εθνικές πρωτοβουλίες να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη νομοθεσία της ΕΕ.

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