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Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα
Ειδήσεις
08:55 - 27 Απρ 2026

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας 28χρονος Τούρκος υπήκοος, εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.  

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα, σε στενό της περιοχής, όταν τρία έως τέσσερα άτομα ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον 28χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινό πάρκο.

Εκείνη τη στιγμή, μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο και αντιλήφθηκε την ένταση άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Λίγο αργότερα, ένας από τους εμπλεκόμενους άνοιξε πυρ εναντίον του άνδρα, τραυματίζοντάς τον στο πόδι, στην περιοχή του μηρού. Το τραύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι διαμπερές.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

Οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες. Την υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είχε καταθέσει αίτηση ασύλου τον περασμένο Δεκέμβριο και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Κατά την κατάθεσή του, φέρεται να δήλωσε ότι γνώριζε τους δράστες, οι οποίοι είναι επίσης Τούρκοι υπήκοοι, και ότι μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές.

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