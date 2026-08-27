Σπίρτζης: Προσφεύγει στο ΕΔΔΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Mετά τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης γνωστοποίησε με ανάρτηση του πως προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κ. Σπίρτζης στην προσφυγή του επικαλείται παραβιάσεις των άρθρων 8, 10 και 6 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπως αναφέρει, στην υπόθεση υπήρξε έλλειψη «αποτελεσματικής και επαρκούς ποινικής έρευνας».

Στην ανάρτησή του σημειώνει ότι «δεν πρέπει να είναι ανεκτός ο εναγκαλισμός της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», ενώ αναφέρεται ειδικά στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι «δεν πρέπει να είναι ανεκτό ένας Εισαγγελέας που προσωπικά εμπλέκεται στο ελληνικό Watergate, όπως ο πρώην αναπληρωτής Εισαγγελέας της ΕΥΠ, να αναλαμβάνει την υπόθεση και να την αρχειοθετεί». Παράλληλα, θέτει ζήτημα και ως προς την εξέλιξη του αιτήματός του για την εξαίρεση του συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού λόγω μεροληψίας. Όπως αναφέρει, «δεν πρέπει να είναι ανεκτό το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να απέχει από το να εκδώσει απόφαση επί της ουσίας στην αίτηση που υποβάλαμε για εξαίρεση του εν λόγω Εισαγγελέα λόγω μεροληψίας».

Ο πρώην υπουργός χαρακτηρίζει την κατάσταση «θεσμική παρακμή» και κάνει λόγο για «καταρράκωση της δικαιοσύνης και θεσμικό ευτελισμό». Παράλληλα, συνδέει την προσφυγή του με ένα ευρύτερο ζήτημα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών. «Το διακύβευμα παραμένει η προστασία των Δημοκρατικών Θεσμών, του Συντάγματος και της Δημοκρατίας μας», σημειώνει, προαναγγέλλοντας ότι θα συνεχίσει τις θεσμικές του πρωτοβουλίες και εκτός Ελλάδας.

«Μετά τη σκανδαλώδη συγκάλυψη από την ηγεσία του Αρείου Πάγου της κατηγορίας για κατασκοπεία και της εμπλοκής της ΕΥΠ στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η υπόθεση θα απασχολήσει πια την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη», καταλήγει.