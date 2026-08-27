ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σπίρτζης: Προσφεύγει στο ΕΔΔΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική
16:05 - 27 Αυγ 2026

Σπίρτζης: Προσφεύγει στο ΕΔΔΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Mετά τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης γνωστοποίησε με ανάρτηση του πως προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κ. Σπίρτζης στην προσφυγή του επικαλείται παραβιάσεις των άρθρων 8, 10 και 6 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπως αναφέρει, στην υπόθεση υπήρξε έλλειψη «αποτελεσματικής και επαρκούς ποινικής έρευνας».

Στην ανάρτησή του σημειώνει ότι «δεν πρέπει να είναι ανεκτός ο εναγκαλισμός της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», ενώ αναφέρεται ειδικά στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι «δεν πρέπει να είναι ανεκτό ένας Εισαγγελέας που προσωπικά εμπλέκεται στο ελληνικό Watergate, όπως ο πρώην αναπληρωτής Εισαγγελέας της ΕΥΠ, να αναλαμβάνει την υπόθεση και να την αρχειοθετεί». Παράλληλα, θέτει ζήτημα και ως προς την εξέλιξη του αιτήματός του για την εξαίρεση του συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού λόγω μεροληψίας. Όπως αναφέρει, «δεν πρέπει να είναι ανεκτό το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να απέχει από το να εκδώσει απόφαση επί της ουσίας στην αίτηση που υποβάλαμε για εξαίρεση του εν λόγω Εισαγγελέα λόγω μεροληψίας».

Ο πρώην υπουργός χαρακτηρίζει την κατάσταση «θεσμική παρακμή» και κάνει λόγο για «καταρράκωση της δικαιοσύνης και θεσμικό ευτελισμό». Παράλληλα, συνδέει την προσφυγή του με ένα ευρύτερο ζήτημα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών. «Το διακύβευμα παραμένει η προστασία των Δημοκρατικών Θεσμών, του Συντάγματος και της Δημοκρατίας μας», σημειώνει, προαναγγέλλοντας ότι θα συνεχίσει τις θεσμικές του πρωτοβουλίες και εκτός Ελλάδας.

«Μετά τη σκανδαλώδη συγκάλυψη από την ηγεσία του Αρείου Πάγου της κατηγορίας για κατασκοπεία και της εμπλοκής της ΕΥΠ στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η υπόθεση θα απασχολήσει πια την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη», καταλήγει.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά
Πολιτική

Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά

Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας
Πολιτική

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη
Πολιτική

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές
Ανεμοδείκτης

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/08/2026 - 17:03

Ν. Κακλαμάνης: Ελλάδα και Ιορδανία: δύο χώρες σταθερότητας και ειρήνης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Οικονομία
27/08/2026 - 16:51

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Μέτρα €5,3 δισ. για 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:44

ΒΕΑ: 13+1 προτάσεις στον Πρωθυπουργό για ισχυρή μεταποίηση και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 16:32

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας - Κάτω από τις 205.000 οι νέες αιτήσεις ανεργίας

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:29

Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Αλέξη Τσίπρα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 16:22

Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε στη Χάγη ο «Χασάπης της Σερβίας», υπεύθυνος για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα

Πολιτική
27/08/2026 - 16:18

Γεωργιάδης: Αν εμείς έχουμε καρτέλ στα καύσιμα, σε άλλες χώρες τί έχουν; Τον Εσκομπαρ;

Πολιτική
27/08/2026 - 16:05

Σπίρτζης: Προσφεύγει στο ΕΔΔΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/08/2026 - 16:01

30 χρόνια Skoda Octavia: τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο

Πολιτική
27/08/2026 - 16:00

Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/08/2026 - 15:46

Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Πολιτική
27/08/2026 - 15:40

Τσάφος κατά τροπολογίας ΠΑΣΟΚ για τον λιγνίτη: Η φθηνή ενέργεια δεν νομοθετείται

Οικονομία
27/08/2026 - 15:29

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: €4,77 δισ. στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική κατοικία και ηλεκτροκίνηση

Πολιτική
27/08/2026 - 15:21

Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές

Πολιτική
27/08/2026 - 15:10

Τσουκαλάς: Μόνιμη καθημερινότητα η ακρίβεια στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 14:59

Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!

Πολιτική
27/08/2026 - 14:53

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:44

Στο ΙΤΕ ο ελληνικός δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων

Πολιτική
27/08/2026 - 14:40

Κεραμέως: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η κοινωνική ασφάλιση και η διαρκής ενίσχυσή της

Ναυτιλία
27/08/2026 - 14:30

ΟΛΠ: Ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και επέκταση στα logistics με νέο καταστατικό

Business Facts
27/08/2026 - 14:25

Η νέα γεωγραφία των containers αποκαλύπτει τους κερδισμένους και τους χαμένους του 2026

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:15

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
27/08/2026 - 14:01

«Γύρισε» σε αρνητικό πρόσημο η τραπεζική χρηματοδότηση τον Ιούλιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:00

Politico: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Πολιτική
27/08/2026 - 13:55

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας

Πολιτική
27/08/2026 - 13:42

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη και Κασιμάτη με κάθε επισημότητα

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 13:34

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Στα $87 το Brent

Πολιτική
27/08/2026 - 13:12

Τουρκία: «Πρόκληση» η εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο – Θετική η μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

Πολιτική
27/08/2026 - 13:04

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

Νομίσματα
27/08/2026 - 12:56

Bitcoin: Πλησιάζει εκ νέου την αντίσταση των $80.000 μετά το χθεσινό χαμηλό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ