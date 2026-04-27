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Μιχαηλίδου από Αίγινα: Για πρώτη φορά ζεστά Σχολικά Γεύματα σε όλα τα δημοτικά σχολεία του νησιού
Ειδήσεις
21:50 - 27 Απρ 2026

Μιχαηλίδου από Αίγινα: Για πρώτη φορά ζεστά Σχολικά Γεύματα σε όλα τα δημοτικά σχολεία του νησιού

Reporter.gr Newsroom
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Η επίσκεψη περιλάμβανε στάσεις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, στο Δημοτικό Σχολείο Μεσαγρού Αγίας Μαρίνας, στο Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία μιας πολιτικής που στηρίζει τη σχολική κοινότητα, τις οικογένειες και, πάνω απ’ όλα, τα ίδια τα παιδιά. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Τα Σχολικά Γεύματα φτάνουν σε κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της χώρας. Στην Αίγινα, με την ένταξη και των οκτώ δημοτικών σχολείων του νησιού στο πρόγραμμα, στηρίζουμε έμπρακτα τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες του νησιού. Για εμάς, ένα ζεστό και ποιοτικό γεύμα στο σχολείο είναι μια σταθερή πολιτική φροντίδας, ισότητας και ουσιαστικής στήριξης της καθημερινότητας των παιδιών. Και έχει ιδιαίτερη αξία ότι το πρόγραμμα επεκτείνεται με συνέπεια και σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, ώστε κανένα παιδί να μη μένει πίσω λόγω του τόπου στον οποίο ζει». Με τη διεύρυνση του προγράμματος, εντάχθηκαν σε αυτό νέες περιοχές της χώρας, όπως η Ορεστιάδα, το Σουφλί, τα Γρεβενά, η Παιονία, η Ιστιαία-Αιδηψός και η Αίγινα. Έτσι, τα Σχολικά Γεύματα αποκτούν ακόμη ισχυρότερη παρουσία σε νησιωτικές, ορεινές και ακριτικές περιοχές, επιβεβαιώνοντας ότι η στήριξη της Πολιτείας φτάνει εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Στις νέες αυτές περιοχές προστέθηκαν 68 σχολικές μονάδες και 4.680 ημερήσιες μερίδες. Για την Αίγινα, η ένταξη στο πρόγραμμα έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς συμμετέχουν σε αυτό και οι οκτώ δημοτικές σχολικές μονάδες του νησιού με 630 διαθέσιμα γεύματα ημερησίως. Σήμερα σιτίζονται 575 μαθητές και μαθήτριες, γεγονός που αποτυπώνει τη θετική ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας και την ουσιαστική χρησιμότητα του προγράμματος για τις οικογένειες του νησιού. Το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων υλοποιείται σε 159 δήμους της χώρας. Σήμερα καλύπτει 1.986 δημοτικά σχολεία, με 236.000 διαθέσιμα γεύματα ημερησίως. Την Υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης και ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ Επαμεινώνδας Ατσαβές.

Την Αίγινα επισκέφθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή την ένταξη, για πρώτη φορά, όλων των δημοτικών σχολείων του νησιού στο πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων.

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