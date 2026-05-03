Συνάντηση Ρούμπιο - Πάπα Λέοντα την Πέμπτη (7/5): Στο επίκεντρο η «εκτόνωση» της έντασης ΗΠΑ - Ιταλίας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να ταξιδέψει στην Ιταλία αυτή την εβδομάδα για να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα, σύμφωνα με πηγή του Βατικανού την Κυριακή (3/5), καθώς οι επιθέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του καθολικού ποντίφικα έχουν προκαλέσει επικρίσεις σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Σύμφωνα με το Reuters, η επικείμενη συνάντηση αποτελεί την πρώτη γνωστή διά ζώσης επαφή μεταξύ του Πάπα Λέοντα και αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (7/5), σύμφωνα με ανώτερη πηγή που γνωρίζει το πρόγραμμα του Πάπα και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη.

Ο Πάπας, ο οποίος έχει υιοθετήσει ένα πιο δυναμικό και άμεσο ύφος λόγου, έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε έντονο επικριτή του πολέμου κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ στο παρελθόν είχε επίσης επικρίνει τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Από την άλλη πλευρά, υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ επέκρινε έντονα τον Πάπα Λέοντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του Απριλίου, φτάνοντας σε σημείο να χαρακτηρίσει τον ποντίφικα «απαίσιο», σε επιθέσεις που προσέλκυσαν ευρεία προσοχή ενώ ο Λέων πραγματοποιούσε περιοδεία σε τέσσερις χώρες της Αφρικής.

Σημειώνεται ότι ο Λέων συμπληρώνει την πρώτη του χρονιά ως Πάπας την Παρασκευή.

Οι ιταλικές εφημερίδες La Repubblica και Corriere della Sera είχαν μεταδώσει νωρίτερα την Κυριακή ότι ο Ρούμπιο θα μεταβεί στην Ιταλία αυτή την εβδομάδα για επαφές, συμπεριλαμβανομένης μιας συνάντησης με τον επικεφαλής της διπλωματίας του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν αν θα συναντήσει και τον Λέοντα.

Στόχος η εκτόνωση της έντασης ΗΠΑ - Ιταλίας

Ο Ρούμπιο αναμένεται επίσης να έχει συνομιλίες με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της Ιταλίας, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, τα οποία προσθέτουν ότι το ταξίδι στοχεύει στην εκτόνωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετά την ωμή κριτική του Τραμπ κατά της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι -μίας από τους στενότερους Ευρωπαίους συμμάχους του- τον περασμένο μήνα.

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι παραμένει αβέβαιο αν ο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την ίδια τη Μελόνι.

Το ταξίδι πραγματοποιείται λίγες ημέρες αφότου το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη, την Παρασκευή, καθώς οι διαφωνίες για τον πόλεμο με το Ιράν και οι εντάσεις σχετικά με τους δασμούς επιβαρύνουν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Ιταλία συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τη μεγαλύτερη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων, με σχεδόν 13.000 εν ενεργεία στρατιώτες στα τέλη του 2025, κατανεμημένους σε έξι βάσεις.