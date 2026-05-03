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ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή κριτική στο Βορίδη για παροχή κάλυψης στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές
Πολιτική
21:01 - 03 Μάι 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή κριτική στο Βορίδη για παροχή κάλυψης στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές

Reporter.gr Newsroom
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O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε σήμερα (3/5) δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για απόπειρα συγκάλυψης και για παροχή πολιτικής στήριξης προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.    

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου «έστρεψε τα βέλη της» και εναντίον του Μάκη Βορίδη, υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνει δημόσια προκειμένου να υπερασπιστεί τη στάση του κ. Τζαβέλλα, παρά την ύπαρξη των στοιχείων που έχουν έρθει στο φως.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Κι ενώ μόλις χτες αποκαλύφθηκε το εύρος της εμπλοκής του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των υποκλοπών, με τον ίδιο να έχει υπογράψει για λογαριασμό της ΕΥΠ την παρακολούθηση 11 κοινών στόχων ΕΥΠ-predator, μεταξύ των οποίων ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μυλωνάκης (!), σήμερα ο Μάκης Βορίδης, με παρέμβασή του στην Καθημερινή της Κυριακής, ανέλαβε καθήκοντα υπεράσπισής του Εισαγγελέα.

Είναι, όμως, υποκριτικό να ισχυρίζονται ότι δήθεν δεν προέκυψαν νέα στοιχεία κι ότι νομίμως ο Εισαγγελέας δεν ερεύνησε εκ νέου την υπόθεση, όταν μια δικαστική απόφαση 1930 σελίδων προέκρινε την εκ νέου έρευνα. Όταν ακόμη και ο Εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την εκ νέου έρευνα.

Είναι απλά προκλητικό να ισχυρίζονται ότι, εντάξει, ο ανοιχτός εκβιασμός Ντίλιαν στον Πρωθυπουργό δεν σημαίνει και τίποτα.

Αλλά όλα έχουν μια εξήγηση: ο κ. Βορίδης, που ανέλαβε σήμερα με το άρθρο του την υποστήριξη του Εισαγγελέα Τζαβέλλα, ήταν άλλωστε και ο ίδιος στόχος του predator και δεν έκανε τίποτα για να μάθει το γιατί, ούτε για να μάθει η κοινωνία και να βοηθηθεί η Δικαιοσύνη.

Δεν θα έπρεπε να περνούν αδιάφορες στον πρώην υπουργό του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο οι δημόσιες τοποθετήσεις των Παυλόπουλου, Ράμμου, Σωτηρέλη, Κοντιάδη, Δρόσου, Καμτσίδου, Μενουδάκου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ζήτησε την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα.

Ποιο χέρι έσπρωξε τον κ. Βορίδη να εκτεθεί έτσι; Από τι τον προστάτεψε αυτό το χέρι και σήμερα του ανταποδίδει τη χάρη ή τον εκβιασμό;».

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