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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Προειδοποιούν για ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση
Ειδήσεις
18:22 - 04 Μάι 2026

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Προειδοποιούν για ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για πιθανή πυραυλική επίθεση, για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από περίπου έναν μήνα, σηματοδοτώντας νέα ένταση σε μια ήδη εύθραυστη περιφερειακή ισορροπία.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν αβέβαιες, με τον πόλεμο να έχει προκαλέσει χιλιάδες απώλειες και σημαντικές αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Λίγες ώρες πριν από την προειδοποίηση, δεξαμενόπλοιο που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, Abu Dhabi National Oil Company, επλήγη από ιρανικά drones σε περιστατικό εκτός των Στενών του Ορμούζ. Δεν έχει διευκρινιστεί αν η προειδοποίηση σχετίζεται άμεσα με την επίθεση ή με ευρύτερη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από αντικρουόμενες αναφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι δύο πλοία διέσχισαν την περιοχή, ενώ το Ιράν το διαψεύδει.

Παράλληλα, η νέα κλιμάκωση οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αντιδρούν στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στους κινδύνους για τη ροή ενέργειας από την περιοχή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση που έγινε την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω του Περσικού Κόλπου, προβλέποντας επιχείρηση υποστήριξης εγκλωβισμένων πλοίων που θα ξεκινούσε άμεσα.

Η επιχείρηση φέρεται να περιλαμβάνει στρατιωτική συνδρομή των ΗΠΑ, με μέσα όπως αντιτορπιλικά, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα συστήματα, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

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