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Προφυλακιστέος ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις
17:40 - 05 Μάι 2026

Προφυλακιστέος ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος άνδρας που εισέβαλε χθες (4/5), κρατώντας σφυρί, σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοκατοχή, καθώς πέρα από το σφυρί είχε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι, καθώς και ένα ψαλίδι.

Κατά την απολογία του ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη σε κανέναν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι μετέβη στην τράπεζα ζητώντας να του καταβληθεί «ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του».

Μέσω της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός καταλογισμού του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ιστορικό ψυχικής υγείας, έχει λάβει σχετική θεραπευτική παρακολούθηση και τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

Όπως επισημαίνει η υπεράσπισή του, ανάλογα με τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης, δεν αποκλείεται να μεταφερθεί στη συνέχεια στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού.

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