Μαρινάκης: «Υπαναχώρηση Ανδρουλάκη» για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, τοποθετήθηκε εκτενώς για τη διαδικασία εκλογής των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, τις πολιτικές διεργασίες με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το ευρύτερο πολιτικό κλίμα.

Αναφερόμενος στις Ανεξάρτητες Αρχές, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «κορυφαία θεσμική διαδικασία», σημειώνοντας πως το γεγονός ότι ορισμένες Αρχές παραμένουν χωρίς επικεφαλής για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί πρόβλημα για τη δημοκρατική λειτουργία. Όπως είπε, η εκλογή τους γίνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 3/5 επί των 29 μελών.

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει 16 έδρες, κάτι που δεν επαρκεί από μόνο του για την εκλογή, άρα απαιτείται συνεννόηση και με άλλα κόμματα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Υποστήριξε ότι χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα και τόνισε την ανάγκη θεσμικής συμφωνίας.

Παράλληλα ανέφερε ότι υπήρξαν επαφές μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, κυρίως μέσω του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «δεκάδες τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγή μηνυμάτων».

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Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από διαβουλεύσεις και αποστολή βιογραφικών για τις θέσεις των Ανεξάρτητων Αρχών, κατατέθηκαν περίπου 45 υποψηφιότητες και επήλθε κατ’ αρχήν συμφωνία σε ορισμένα πρόσωπα. Ανέφερε ενδεικτικά τα ονόματα Μακρυδημήτρη και Συγγούνα, ως προϊόντα αυτής της συνεννόησης.

Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι τελικά υπαναχώρησε, σημειώνοντας πως αρχικά είχε υπάρξει συμφωνία αλλά στη συνέχεια άλλαξε στάση, γεγονός που –όπως είπε– οδήγησε στο να παραμένουν ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές. Υποστήριξε επίσης ότι η αλλαγή στάσης σχετίζεται με πολιτικές ισορροπίες και πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματος της αντιπολίτευσης.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ανέφερε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να διαμορφώσει διαφορετική πολιτική εικόνα, αποφεύγοντας να εμφανιστεί ως συνεργαζόμενος με την κυβέρνηση, την ώρα που –κατά τον ίδιο– υπήρχε θεσμική συνεννόηση.

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Στη συνέχεια τοποθετήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη Δικαιοσύνη και τις εξεταστικές επιτροπές, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση σε προανακριτικές και εξεταστικές διαδικασίες αντί να εστιάζει σε πολιτικές προτάσεις.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει θεσμικά και τεκμηριωμένα, έπειτα από εξέταση των πραγματικών και νομικών δεδομένων, αποφεύγοντας βιαστικές τοποθετήσεις.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σύστημα συνολικά, σημείωσε ότι δεν πρέπει να υποτιμώνται πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ υπογράμμισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να βασίζεται σε προσωπικές στοχοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην οικονομική πορεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει υψηλούς ρυθμούς δημιουργίας θέσεων εργασίας, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και επενδυτική δραστηριότητα, τονίζοντας ότι όλα αυτά έχουν επιτευχθεί χωρίς επιβάρυνση των επόμενων γενεών μέσω δανεισμού.