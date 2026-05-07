Greek Mafia: Τρεις συλλήψεις για την δολοφονία του «νονού» Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να συνδέονται με τη δολοφονία του 52χρονου τότε Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος θεωρούνταν ηγετικό στέλεχος της λεγόμενης Greek Mafia, στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι συλληφθέντες έχουν φερόμενες διασυνδέσεις με τη ρωσόφωνη μαφία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών συνέλαβαν τρεις άνδρες οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, που είχε χαρακτηριστεί ως αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Η δολοφονία είχε σημειωθεί έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025.

Κατά την έρευνα των Αρχών προέκυψε ακόμη ότι οι ίδιοι φέρονται να σχετίζονται με έκρηξη σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024. Παράλληλα, εξετάζεται και η εμπλοκή τους σε υπόθεση παρακολούθησης δικηγόρου που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται ήδη κρατούμενο σε φυλακή της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο, αλλά και τουλάχιστον ένας από τους τρεις συλληφθέντες, διατηρούσαν σχέσεις με επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στην Αράχωβα τον Νοέμβριο του 2025. Ο επιχειρηματίας αυτός είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο είχε αθωωθεί από το δικαστήριο.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κατηγορούμενοι να εμπλέκονται και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.