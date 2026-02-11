Γίνονται Άγιοι οι Αγιορείτες ασκητές Τύχων και ο Χατζη-Γεώργης

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε συνεδρίαση υπό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο αποφάσισε την κατάταξη στο αγιολόγιο δύο οσιακών μορφών, του ιερομονάχου Τύχωνα και του μοναχού Γεωργίου, γνωστού ως Χατζη-Γεώργη.

Ο ιερομόναχος Τύχων υπήρξε μορφή της σύγχρονης αγιορείτικης ασκητικής παράδοσης και έζησε στην σκήτη της Καψάλας, στο Άγιον Όρος. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως πνευματικός πατέρας του Άγιου Παΐσιου, ο οποίος τον μνημόνευε με βαθύ σεβασμό.

Ο δε Χατζη-Γεώργης, με καταγωγή από την Καππαδοκία, υπήρξε εμβληματική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού και εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη. Έζησε στα Καυσοκαλύβια, στο Άγιον Όρος, και συνδέθηκε με το ρεύμα των Ρώσων και σλαβόφωνων ασκητών, που εγκαταστάθηκαν τότε στον Άθω.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:



Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνέχισε καί σήμερον, 11ην Φεβρουαρίου 2026, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.



Τό Ἱερόν Σῶμα ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τήν κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁσιακῆς βιοτῆς Ἁγιορειτῶν Ἱερομονάχου Τύχωνος, τοῦ ἐν τῷ ἐν τῇ Σκήτῃ Καψάλας Ἱερῷ Σταυρονικητιανῷ Κελλίῳ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀσκήσαντος, καί μοναχοῦ Γεωργίου, τοὐπίκλην Χατζη-Γεώργη, τοῦ ἐκ Καππαδοκίας καταγομένου καί ἐν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθέντος.