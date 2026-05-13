Λέσβος: Πάνω από 237 τόνοι τυροκομικών ξανά στην αγορά

Αναλυτικά, μετακινήθηκαν 175 τόνοι φέτας, 26 τόνοι λαδοτυριού, 30 τόνοι κασεριού, 5 τόνοι γραβιέρας και 1,5 τόνος κεφαλοτυριού.
Η επανεκκίνηση της διακίνησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον «Οδηγό Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα από Περιοχές με Περιορισμούς λόγω Αφθώδους Πυρετού», ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ. Ο οδηγός καθορίζει τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις τυροκομικών προϊόντων ώστε να μπορούν να λάβουν άδεια αποστολής των προϊόντων εκτός Λέσβου.
Η διαδικασία εποπτεύεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την κεντρική υπηρεσία του οργανισμού.
Η μεταφορά επιτρέπεται μόνο αφού διαπιστωθεί ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου της διακίνησης εκτός της ζώνης περιορισμού. Μετά την απαραίτητη πιστοποίηση, δίνεται το πράσινο φως για την αποστολή των τυριών εκτός Λέσβου.