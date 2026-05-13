Λέσβος: Πάνω από 237 τόνοι τυροκομικών ξανά στην αγορά

Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών προωθήθηκαν από τη Λέσβο στην εγχώρια αγορά μέσα στην πρώτη εβδομάδα από τη μερική άρση των περιορισμών που είχαν τεθεί λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Συνολικά, την περίοδο 5 έως 11 Μαΐου διακινήθηκαν 237,8 τόνοι προϊόντων, στο πλαίσιο της χαλάρωσης των μέτρων.

Αναλυτικά, μετακινήθηκαν 175 τόνοι φέτας, 26 τόνοι λαδοτυριού, 30 τόνοι κασεριού, 5 τόνοι γραβιέρας και 1,5 τόνος κεφαλοτυριού.

Η επανεκκίνηση της διακίνησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον «Οδηγό Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα από Περιοχές με Περιορισμούς λόγω Αφθώδους Πυρετού», ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ. Ο οδηγός καθορίζει τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις τυροκομικών προϊόντων ώστε να μπορούν να λάβουν άδεια αποστολής των προϊόντων εκτός Λέσβου.

Η διαδικασία εποπτεύεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την κεντρική υπηρεσία του οργανισμού.

Η μεταφορά επιτρέπεται μόνο αφού διαπιστωθεί ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου της διακίνησης εκτός της ζώνης περιορισμού. Μετά την απαραίτητη πιστοποίηση, δίνεται το πράσινο φως για την αποστολή των τυριών εκτός Λέσβου.