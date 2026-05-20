Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Η Neue Zürcher Zeitung γράφει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί φέτας στη Λέσβο εξαιτίας της επιδημίας αφθώδους πυρετού.

Όπως αναφέρει σε αναμετάδοσή της η DW, από τις 15 Μαρτίου «έχουν καταγραφεί σχεδόν 80 κρούσματα. Στους δρόμους του νησιού έχουν στηθεί μπλόκα, μπροστά στα οποία δυνάμεις με λευκές προστατευτικές στολές ψεκάζουν τα αυτοκίνητα που θέλουν να περάσουν. Επιπλέον, κρατικές κτηνιατρικές ομάδες είχαν θανατώσει μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου σχεδόν 28.000 ζώα».

Τα αυστηρά μέτρα που ισχύουν στο νησί έχουν επιδεινώσει και τη δυνατότητα μετακίνησης των ζώων, τα οποία ως εκ τούτου δυσκολεύονται να βρουν αρκετή τροφή – με αποτέλεσμα να παράγουν πολύ λιγότερο γάλα. Και την ίδια στιγμή το γάλα που παράγεται μπορεί να παραδίδεται μόνο στα λίγα τυροκομεία που παραμένουν ανοιχτά παρά την απαγόρευση εξαγωγών.

«Η Ελλάδα εξάγει φέτα αξίας έως και ενός δισεκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο», παρατηρεί η ελβετική εφημερίδα. «Είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που επιτρέπεται να αποκαλεί το λευκό αυτό τυρί ως "φέτα”. Και ακόμα και μέσα στην Ελλάδα η παραγωγή είναι περιορισμένη: μόνο επτά περιοχές επιτρέπεται να παράγουν φέτα. Οι έξι από αυτές βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η έβδομη είναι η Λέσβος.

Η παραγωγή τυριού ανήκει στις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος του νησιού: στη Λέσβο ζουν 84.000 κάτοικοι και υπάρχουν περίπου πέντε φορές περισσότερα πρόβατα. Κτηνοτρόφοι, σφαγεία, τυροκομεία και μεταφορικές εταιρείες εξαρτώνται από τα ζώα. Όμως από το ξέσπασμα της επιδημίας ούτε γάλα ούτε τυρί επιτρέπεται να φύγουν από το νησί. Όχι επειδή η κατανάλωσή τους θα ήταν επικίνδυνη – για τους ανθρώπους ο ιός είναι ακίνδυνος. Αλλά επειδή μπορεί να παραμείνει σε συσκευασίες ή φορτηγά και έτσι να απειλήσει ολόκληρη την ελληνική κτηνοτροφία αιγοπροβάτων».

Η Ελλάδα ξεκίνησε «πρόγραμμα άμεσης βοήθειας ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τα τυροκομεία. Επιπλέον, οι αγρότες μπορούν να λάβουν περίπου 70 ευρώ για κάθε θανατωμένο πρόβατο, καθώς και άλλες επιδοτήσεις, για παράδειγμα για ζωοτροφές. […] Πολλοί αγρότες βέβαια δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση», θεωρώντας πως είτε δεν θα λάβουν ποτέ χρήματα είτε αυτά θα είναι ανεπαρκή.

Οι αγρότες «ζητούσαν υψηλότερες αποζημιώσεις και εμβολιασμούς κατά της επιδημίας. Όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει μέχρι στιγμής απορρίψει το αίτημα. Η αιτιολόγηση είναι πως με τους εμβολιασμούς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η επιδημία, καθώς τα ζώα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να μεταδίδουν την ασθένεια. Επιπλέον, η Ελλάδα θα μπορούσε να χάσει την πιστοποίηση της ΕΕ ως χώρα "απαλλαγμένη από τη νόσο χωρίς εμβολιασμό”, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για εξαγωγές σε πολλές τρίτες χώρες, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ και η Μέση Ανατολή. Έτσι, αντ' αυτού θανατώνονται ολόκληρα κοπάδια.

[…] Για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα επιτράπηκε ξανά η μεταφορά τυριού στην ηπειρωτική χώρα υπό αυστηρά μέτρα. Όμως για πολλούς αγρότες είναι ήδη πολύ αργά. Λίγο μετά τις πρώτες εξαγωγές, τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα από drone ενός ομαδικού τάφου στα βορειοδυτικά του νησιού. Εκεί θάφτηκαν 4.500 πρόβατα».