Μυτιλήνη: Απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Αυστρία από τον Ιούνιο

Η απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Βιέννης και Μυτιλήνης ξεκινά στις 15 Ιουνίου 2026, έπειτα από πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστρίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η νέα γραμμή εντάσσεται στη στρατηγική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την προώθηση νέων και λιγότερο προβεβλημένων ελληνικών προορισμών στα προγράμματα διεθνών αεροπορικών εταιρειών και σε διαφορετικές τουριστικές αγορές.

Με αφορμή την έναρξη των νέων δρομολογίων, τα οποία θα διαρκέσουν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Υπηρεσία ΕΟΤ Αυστρίας διοργάνωσε δημοσιογραφικό ταξίδι εξοικείωσης στη Λέσβο από τις 26 έως τις 30 Απριλίου 2026. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την Austrian Airlines, καθώς και τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού.

Σημειώνεται ότι στο ταξίδι συμμετείχαν δημοσιογράφοι από σημαντικά αυστριακά μέσα ενημέρωσης, όπως τα Kronen Zeitung, Kurier, Salzburger Nachrichten, MauroMittendrin ANSA, The Viennese Girl, TIP και TAI. Την αποστολή συνόδευσαν η προϊσταμένη του ΕΟΤ Αυστρίας, Σταυρούλα Σκαλτσή, το στέλεχος της υπηρεσίας Γιάννης Ραφαλιάς, καθώς και η Michaela Gruber Rafalias από την Austrian Airlines.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, οι Αυστριακοί δημοσιογράφοι συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη και στελέχη της Περιφέρειας. Παράλληλα, περιηγήθηκαν στην πόλη της Μυτιλήνης και επισκέφθηκαν παραδοσιακούς οικισμούς και δημοφιλείς περιοχές του νησιού, όπως ο Μόλυβος, η Πέτρα, η Ερεσσός, η Καλλονή, το Πλωμάρι και η Αγιάσος. Επισκέφθηκαν επίσης τη Μονή του Ταξιάρχη και τη Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσας.

Οι συμμετέχοντες είχαν ακόμη την ευκαιρία να γνωρίσουν τον υδροβιότοπο της Καλλονής, περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για την ορνιθοπαρατήρηση που είναι και ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000. Παράλληλα, ξεναγήθηκαν στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, το οποίο ανήκει στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, καθώς και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης θαλάσσιες περιηγήσεις στις ακτές του νησιού και γευσιγνωσία παραδοσιακών γεύσεων και τοπικών προϊόντων της λεσβιακής κουζίνας.

Όπως επισημαίνεται, η Αυστρία είναι πλέον η μοναδική χώρα που συνδέεται απευθείας αεροπορικά με 22 ελληνικούς προορισμούς, ανάμεσά τους η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, η Σαντορίνη και η Λέσβος. Παράλληλα, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό από την αυστριακή αγορά, καθώς περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν τη χώρα.