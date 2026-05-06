Καιρός: Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος

Η χώρα εισέρχεται πλέον ξεκάθαρα σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο, ενώ παράλληλα επανεμφανίζεται η αφρικανική σκόνη, επηρεάζοντας κυρίως τις περιοχές της νότιας και κεντρικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη σε αρκετές περιοχές οι τιμές έχουν ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά ακόμη και κοντά στους 30.

Η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού θα γίνει πιο αισθητή από την Παρασκευή (8/5), όταν αναμένεται νέο κύμα μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Το φαινόμενο αυτό θα συνοδευτεί από τοπικές λασποβροχές, οι οποίες θα μειώσουν την ορατότητα και θα δημιουργήσουν μια θολή ατμόσφαιρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Όπως επισημαίνεται, η ένταση του φαινομένου θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά από το Σάββατο.

Από το Σάββατο και έπειτα, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, καθώς η σκόνη θα απομακρυνθεί και οι νεφώσεις θα περιοριστούν, επιτρέποντας στη θερμοκρασία να σημειώσει νέα άνοδο.

Η πιο ζεστή περίοδος προβλέπεται από την Κυριακή, όταν οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό που θυμίζει πρώιμο καλοκαίρι.

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