Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσαν, το απόγευμα της Τρίτης (16/6), δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Μαραθώνα.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 στη συμβολή των οδών Αττάλου και Φειδιππίδου, όπου καίγονταν ξερά χόρτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.

Λίγη ώρα αργότερα ξέσπασε δεύτερη εστία φωτιάς στη διασταύρωση των οδών Γεννηματά και Γιασεμιών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, όπου κάηκαν ελαιόδεντρα και καλαμιές, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, και το δεύτερο περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα, χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.