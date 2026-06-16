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Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»
Πολιτική
18:09 - 16 Ιουν 2026

Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»

Reporter.gr Newsroom
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Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, εκφράζει έντονο προβληματισμό για την απόφαση του Ε’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή.

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Τμήμα του Αρείου Πάγου εξήντλησε τα όρια της αυστηρότητάς του προς τον 82χρονο καταδικασμένο, που παραμένει φυλακισμένος επί 24 συναπτά έτη», προσθέτει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς και στη συνέχεια σχολιάζει: «Το Τμήμα υιοθέτησε την εισήγηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αποφασίζοντας μεταξύ άλλων πως η καλή διαγωγή δεν θεμελιώνει “ηθική μεταστροφή”, ενώ βασίστηκε στις φωτογραφικές αλλαγές επί το αυστηρότερο που έκανε η ΝΔ το 2021 στον Ποινικό Κώδικα. Η απόφαση ήρθε μετά από τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες στήθηκε μια “σταυροφορία” γνωστών και αγνώστων δημοσιολογούντων, που εκτείνονταν από το εσωτερικό της κυβέρνησης μέχρι την Ακροδεξιά, και που ζητούσαν από μεσαιωνικά μέτρα εγκλεισμού μέχρι την επαναφορά της θανατικής ποινής. Δίνεται έτσι η εντύπωση πως οι λειτουργοί της δικαιοσύνης υπέκυψαν στα κελεύσματα αντιδραστικών παραγόντων».

Και καταλήγει η Νέα Αριστερά: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται. Και ο νομικός πολιτισμός μας δεν πρέπει να συνεχίσει να διολισθαίνει στον ποινικό λαϊκισμό, που ισοπεδώνει δικαιώματα και ευτελίζει το Κράτος Δικαίου».

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