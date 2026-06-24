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Τραμπ: Αποδεσμεύουμε ιρανικά κεφάλαια για να αγοράσουν αμερικανικά προϊόντα
Ειδήσεις
15:47 - 24 Ιουν 2026

Τραμπ: Αποδεσμεύουμε ιρανικά κεφάλαια για να αγοράσουν αμερικανικά προϊόντα 

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν τον ενημέρωσε πως δεν θα επιβάλλει διόδια, ασφαλιστικές επιβαρύνσεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δώσει ούτε αποδεσμεύσει χρήματα προς το Ιράν. Ωστόσο, θα αποδεσμεύσουμε μέρος των ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχό μας, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων από τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Το Ιράν έχει απελπιστική ανάγκη από τρόφιμα και θα τα προμηθευτεί αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγο μετά την υπογραφή προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Παρ’ όλα αυτά, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να διαφωνούν σε ορισμένες λεπτομέρειες του Μνημονίου Κατανόησης (MOU) που περιλαμβάνει 14 σημεία.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά χωρίς την επιβολή τελών για τουλάχιστον 60 ημέρες και να τερματίσουν κάθε εχθρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεχθεί επικρίσεις από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές για συγκεκριμένες πτυχές της συμφωνίας, καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι το μνημόνιο μπορεί να αποτελεί λανθασμένη στρατηγική κατεύθυνση.

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, το Ιράν και το Ομάν ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τις υπηρεσίες ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών χρεώσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν, θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά «σημεία συμφόρησης» παγκοσμίως.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τετάρτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Αύγουστο σημείωσαν πτώση 3%, στα 74,75 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από την ημέρα πριν από τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI για τον Αύγουστο υποχωρούσε σχεδόν κατά 3%, στα 71,03 δολάρια το βαρέλι.

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