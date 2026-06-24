Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε σήμερα (24/6) ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τη ζώνη ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο, ακόμη και στην περίπτωση που ασκηθούν πιέσεις ή διατυπωθεί σχετικό αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας στο συνέδριο Muni Expo, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ με τη συμμετοχή τοπικών αξιωματούχων, ο Κατς υποστήριξε ότι η επιστροφή περίπου 200.000 εκτοπισμένων Λιβανέζων κατοίκων στις περιοχές αυτές δεν μπορεί να επιτραπεί υπό τις παρούσες συνθήκες ασφαλείας.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία από παλαιότερες ζώνες ασφαλείας έδειξε ότι η παρουσία άμαχου πληθυσμού δεν απέτρεψε επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων. Σε αυτό το φόντο, επικαλέστηκε επίσης περιστατικά με εκρηκτικούς μηχανισμούς τοποθετημένους κατά μήκος οδικών αξόνων, καθώς και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να επαναλάβει τέτοιους κινδύνους.

«Δεν πρόκειται να αποσυρθούμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησής του για τη διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.