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Πύρινος συναγερμός στο Πευκάλι Κορινθίας – Εστάλη 112 για εκκένωση
Ειδήσεις
14:09 - 28 Ιουν 2026

Πύρινος συναγερμός στο Πευκάλι Κορινθίας – Εστάλη 112 για εκκένωση

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) στην περιοχή Πευκάλι Κορινθίας, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι φλόγες κατακαίνε πευκόφυτη δασική έκταση, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Αμμόνι να απομακρυνθούν άμεσα μέσω της οδού Κορίνθου – Επιδαύρου με κατεύθυνση προς το Σοφικό.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 62 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου/

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