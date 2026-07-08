Blue Origin: Άνοιγμα Μπέζος σε επενδυτές για άντληση $10 δισ. και αποτίμηση $130 δισ.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι οποίες μίλησαν στο CNBC υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφεραν ότι ο Τζεφ Μπέζος σχεδιάζει να συμμετάσχει στον γύρο χρηματοδότησης με επένδυση ύψους 2 δισ. δολαρίων, ενώ το επενδυτικό fund Coatue Management αναμένεται να τοποθετήσει περίπου 4 δισ. δολάρια.
Για το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων, έχει ήδη εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, με αρκετούς μεγάλους επενδυτές να αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η κίνηση αυτή της Blue Origin έρχεται λίγο μετά την εντυπωσιακή είσοδο της SpaceX του Ίλον Μασκ στις χρηματιστηριακές αγορές τον προηγούμενο μήνα. Η εταιρεία του Μασκ άντλησε σχεδόν 86 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον δυνατότητας άσκησης δικαιώματος από τους αναδόχους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε την περιουσία του Μασκ στην κατηγορία των τρισεκατομμυριούχων, ενώ η αποτίμηση της SpaceX διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 2 τρισ. δολάρια.
Ο Μπέζος είχε αναφέρει τον Μάιο στο CNBC ότι η Blue Origin «εξετάζει» το ενδεχόμενο προσέλκυσης εξωτερικών επενδυτών, ωστόσο μέχρι τότε δεν είχε προχωρήσει σε σχετική συμφωνία. «Είναι, στην πραγματικότητα, η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον και να προσελκύσουμε και άλλους εξωτερικούς επενδυτές», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Ο ιδρυτής της Amazon και πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έως το 2021 έχει στρέψει πλέον μεγαλύτερο μέρος της προσοχής του στη Blue Origin, την οποία ίδρυσε το 2000. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τομείς αντίστοιχους με εκείνους της SpaceX, όπως οι πύραυλοι βαρέος φορτίου, οι σεληνιακές αποστολές και οι υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου, αν και η εταιρεία του Ίλον Μασκ εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα σε αρκετές από αυτές τις αγορές.
Μέχρι σήμερα, ο Μπέζος χρηματοδοτούσε τη Blue Origin αποκλειστικά μέσω της πώλησης μετοχών της Amazon που κατείχε. Το 2024, μάλιστα, είχε δηλώσει ότι εκτιμά πως η Blue Origin θα μπορούσε στο μέλλον να εξελιχθεί σε εταιρεία μεγαλύτερη ακόμη και από την Amazon.
Η διαστημική εταιρεία αντιμετώπισε πρόσφατα ένα σημαντικό πρόβλημα, όταν στα τέλη Μαΐου ένας πύραυλος τύπου New Glenn εξερράγη σε εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής στατικής καύσης. Η Blue Origin προχωρά στην αποκατάσταση της κατεστραμμένης υποδομής και διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό.
Ο Τζεφ Μπέζος και ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, έχουν θέσει ως στόχο την επιστροφή του New Glenn σε πτητική δοκιμή έως το τέλος του 2026. Ο συγκεκριμένος πύραυλος θεωρείται κρίσιμος για τις μελλοντικές αποστολές της εταιρείας, τόσο για λογαριασμό της NASA όσο και για πελάτες όπως η Amazon και η AST SpaceMobile.