Blue Origin: Άνοιγμα Μπέζος σε επενδυτές για άντληση $10 δισ. και αποτίμηση $130 δισ.

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος βρίσκεται σε διαδικασία άντλησης περίπου 10 δισ. δολαρίων, στην πρώτη προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων από εξωτερικούς επενδυτές. Η νέα χρηματοδότηση αναμένεται να οδηγήσει την αποτίμηση της εταιρείας κοντά στα 130 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNBC.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι οποίες μίλησαν στο CNBC υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφεραν ότι ο Τζεφ Μπέζος σχεδιάζει να συμμετάσχει στον γύρο χρηματοδότησης με επένδυση ύψους 2 δισ. δολαρίων, ενώ το επενδυτικό fund Coatue Management αναμένεται να τοποθετήσει περίπου 4 δισ. δολάρια.

Για το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων, έχει ήδη εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, με αρκετούς μεγάλους επενδυτές να αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η κίνηση αυτή της Blue Origin έρχεται λίγο μετά την εντυπωσιακή είσοδο της SpaceX του Ίλον Μασκ στις χρηματιστηριακές αγορές τον προηγούμενο μήνα. Η εταιρεία του Μασκ άντλησε σχεδόν 86 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον δυνατότητας άσκησης δικαιώματος από τους αναδόχους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε την περιουσία του Μασκ στην κατηγορία των τρισεκατομμυριούχων, ενώ η αποτίμηση της SpaceX διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 2 τρισ. δολάρια.

Ο Μπέζος είχε αναφέρει τον Μάιο στο CNBC ότι η Blue Origin «εξετάζει» το ενδεχόμενο προσέλκυσης εξωτερικών επενδυτών, ωστόσο μέχρι τότε δεν είχε προχωρήσει σε σχετική συμφωνία. «Είναι, στην πραγματικότητα, η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον και να προσελκύσουμε και άλλους εξωτερικούς επενδυτές», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο ιδρυτής της Amazon και πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έως το 2021 έχει στρέψει πλέον μεγαλύτερο μέρος της προσοχής του στη Blue Origin, την οποία ίδρυσε το 2000. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τομείς αντίστοιχους με εκείνους της SpaceX, όπως οι πύραυλοι βαρέος φορτίου, οι σεληνιακές αποστολές και οι υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου, αν και η εταιρεία του Ίλον Μασκ εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα σε αρκετές από αυτές τις αγορές.

Μέχρι σήμερα, ο Μπέζος χρηματοδοτούσε τη Blue Origin αποκλειστικά μέσω της πώλησης μετοχών της Amazon που κατείχε. Το 2024, μάλιστα, είχε δηλώσει ότι εκτιμά πως η Blue Origin θα μπορούσε στο μέλλον να εξελιχθεί σε εταιρεία μεγαλύτερη ακόμη και από την Amazon.

Η διαστημική εταιρεία αντιμετώπισε πρόσφατα ένα σημαντικό πρόβλημα, όταν στα τέλη Μαΐου ένας πύραυλος τύπου New Glenn εξερράγη σε εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής στατικής καύσης. Η Blue Origin προχωρά στην αποκατάσταση της κατεστραμμένης υποδομής και διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό.

Ο Τζεφ Μπέζος και ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, έχουν θέσει ως στόχο την επιστροφή του New Glenn σε πτητική δοκιμή έως το τέλος του 2026. Ο συγκεκριμένος πύραυλος θεωρείται κρίσιμος για τις μελλοντικές αποστολές της εταιρείας, τόσο για λογαριασμό της NASA όσο και για πελάτες όπως η Amazon και η AST SpaceMobile.