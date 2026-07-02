ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Σε δέκα συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν οι αρχές την Τετάρτη (01/07), στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες που εκτείνονται από απόπειρα ανθρωποκτονίας έως και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρωί της Πέμπτης, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, στο κτήριο των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τον Αύγουστο του 2025 φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να προχωρούσε, μεταξύ άλλων, σε επιθέσεις κατά οπαδών αντίπαλων ομάδων, ενώ παράλληλα εμπλεκόταν και σε διακίνηση ναρκωτικών, δραστηριότητα που φέρεται να αποτελούσε την κύρια πηγή χρηματοδότησής της.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, πρόκληση έκρηξης με κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ληστεία, εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οι δέκα συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

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