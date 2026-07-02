ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

«Η προστασία του πολίτη και του φυσικού περιβάλλοντος από πυρκαγιές και πλημμύρες, από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την ανθεκτικότητα μίας χώρας και συνδέεται άμεσα με το αίσθημα ασφάλειας μίας κοινωνίας στην καθημερινότητά της», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη (2/7), παρουσιάζοντας το δεύτερο σποτ σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και τη «Χαμένη Ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία».

«Κανονικά ένα εθνικό σχέδιο που έχει στη διάθεσή του ένα πρωτόγνωρο αριθμό δισεκατομμυρίων ευρώ (36) ακριβώς για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της χώρας, θα έπρεπε να επιφέρει κοσμογονία στη θωράκιση της ανθεκτικότητάς της απέναντι στη στεγαστική κρίση, τη δημογραφική ερήμωση, τις προβληματικές υποδομές στα δίκτυα, και, ίσως πρωτίστως, απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την κλιματική τρωτότητα», υπογραμμίζει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει:

«Δυστυχώς, ούτε αυτό έγινε με το “Ελλάδα 2.0”. Ακόμα και στην πολιτική προστασία η κυβέρνηση έκανε πολύ λιγότερα όχι μόνο από όσα θα μπορούσε να κάνει με 36 δισ., αλλά λιγότερα ακόμα και από όσα δεσμεύτηκε αρχικά να κάνει.

Μετά το πρώτο σποτ για την κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης, το δεύτερο σποτ που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα αναδεικνύει μερικές μόνο από τις κρίσιμες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, σε μία χώρα που υποφέρει από πυρκαγιές και πλημμυρικά φαινόμενα.

Είναι πράγματα για τα οποία δεν θα ακούσετε ποτέ να μιλάει η κυβέρνηση. Μιλάμε όμως εμείς.»

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