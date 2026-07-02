ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

Η Ελλάδα θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 233,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο νέας δέσμης εκταμιεύσεων συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, την οποία ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Πιο αναλυτικά, η χρηματοδότηση αφορά την υποστήριξη 51 ενεργειακών έργων σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ και προέρχεται από τα έσοδα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη νέα αυτή εκταμίευση, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού από τον Ιανουάριο του 2021 ανέρχεται πλέον σε 23,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο τρέχον πακέτο χρηματοδότησης συμμετέχουν η Ελλάδα, η Τσεχία, η Εσθονία, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σλοβενία. Συγκεκριμένα, η κατανομή των κονδυλίων έχει ως εξής: Τσεχία 516,8 εκατ. ευρώ, Ρουμανία 636,9 εκατ. ευρώ, Ουγγαρία 552,3 εκατ. ευρώ, Λιθουανία 169 εκατ. ευρώ, Πολωνία 180 εκατ. ευρώ, Κροατία 109 εκατ. ευρώ, Πορτογαλία 81,4 εκατ. ευρώ, Εσθονία 44,8 εκατ. ευρώ, Λετονία 40 εκατ. ευρώ και Σλοβενία 20,2 εκατ. ευρώ, ενώ για την Ελλάδα προβλέπονται 233,9 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων των κρατών μελών, μέσω της ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.